El Seminario estrena rector y sigue creciendo: "Creo que seremos 16"

Su vocación ha estado siempre tan vinculada a las nuevas vocaciones que resulta un nombramiento con asentimiento generalizado. Releva a otro gran rector, Ignacio Gaztelu Pastor, nombrado este verano nuevo vicario general. Y ahora lo es Antonio Luis Sánchez Álvarez, aquél que quiso llenar de monaguillos de toda la Diócesis de Asidonia-Jerez su ordenación presbiteral como signo del origen de su llamada y también como celoso acompañante de cualquier otra que vaya surgiendo entre la gente joven. Por ello, tan lógico como su nombramiento como el delegado diocesano de Pastoral Juvenil que ha sido hasta el momento, resulta ahora que quede al frente del Seminario San Juan de Ávila. Item más, como fruto de un empeño de monseñor José Rico Pavés, mantiene su responsabilidad con los jóvenes y con la Pastoral Vocacional.

Escúchalo aquí, en El Espejo de Asidonia-Jerez de este viernes, el primero de una temporada radiofónica en la que irán compareciendo otros recién nombrados que detallen sus planes de trabajo respectivos. Con él conocemos su satisfacción personal por el nombramiento así como que, a unos días aún del inicio del curso 2022-2023, "creo que seremos 16", afirma Antonio Luis sobre un crecimiento de las vocaciones que, poco a poco, va siendo motivo de satisfacción y gratitud con el Señor que bendice de este modo al Seminario Diocesano San Juan de Ávila. Ya estuvo unido a esta institución en calidad de formador así como de responsable del Seminario Menor.

Audio Escucha aquí El Espejo de Asidonia-Jerez del viernes 02-09-22. En la foto, el nuevo rector del Seminario, Antonio Luis Sánchez, junto a los seminaristas este pasado verano en Santiago de Compostela con motivo de la PEJ.





"El vínculo con el Seminario nunca lo he perdido y, de hecho, he acompañado a algún chaval al Seminario", afirma señalando que "el obispo me lo propuso y yo nunca puedo decir que no a lo que el obispo me proponga". "La responsabilidad es muy grande", reconoce requiriendo "la asistencia de la Gracia, ahora más aún". "Es pronto aún pero creo que seremos 16 para este curso" anuncia con prudencia: "No obstante queda todavía medio mes de septiembre y hasta que no comencemos no podemos cerrar nada" indica recordando que "en nuestro Seminario, las cifras han bailado mucho, también hemos tenido alguna época en la que hemos tenido muy pocas vocaciones". Por ello, "El Señor nos bendice cuando Él quiere y como Él quiere; si son 16, serán 16 bendiciones y, cuando solo han sido tres, fueron tres bendiciones".

El Espejo de este viernes permite que Antonio Luis Sánchez, desde su condición de delegado de Pastoral Juvenil que ya era antes del nombramiento como nuevo rector del Seminario, haga también balance de la Peregrinación Europea de la Juventud (PEJ) que ha llevado a Santiago de Compostela hace un mes a unos 150 jóvenes de Asidonia-Jerez (seminaristas incluidos). También entrevistamos a Juan Luis Vázquez, hermano mayor de la jerezana Hermandad del Consuelo del Pelirón que es corporación en la que ha sido delegada la constitución de la Comisión del 75 Aniversario de las Hermanas de la Cruz en Jerez. Este viernes comienza el triduo conmemorativo en la Catedral y el domingo la imagen de Santa Ángela procesionará de regreso al convento. Y abrimos el programa con el comentario de monseñor Rico Pavés.

