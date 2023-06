La Jornada Pro Orantibus convoca en Las Esclavas a las 180 monjas de clausura

Son agustinas, clarisas, capuchinas, comendadoras del Espíritu Santo, concepcionistas, dominicas, esclavas del Santísimo Sacramento, hermanas de Belén, mercedarias descalzas, mínimas... Once son los monasterios de vida contemplativa existentes en la Diócesis de Asidonia-Jerez, principalmente en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Arcos de la Frontera. Unas 180 religiosas que "están para amar, su oración cura a las personas aunque las personas no lo sepan jamás".

Este domingo 4 de junio se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, es Jornada Pro Orantibus que las reunirá en las Esclavas a las 18:00 horas y a todos nos invita a dar gracias a Dios por aquellas y aquellos que entregan su vida en los conventos. Se convoca este año bajo el lema 'La vida contemplativa: lámparas en el camino sinodal' y nos permite contar este viernes en 'El Espejo de Asidonia-Jerez' con el sacerdote carmelita Alejandro Peñalta en su condición de delegado diocesano para la Vida Consagrada.

CURSOS DE FORMACIÓN

No es singular este día al año en el que se encuentran: "Una vez al mes se reúnen la mayoría de las monjas de clausura, alrededor de un centenar de ellas, y el domingo estarán allí para unirse al señor obispo y orar para que esta misión y esta vocación en la Iglesia no se pierda". Ciertos cursos de formación las unen, porque en la Diócesis de Asidonia-Jerez las comunidades contemplativas son todas femeninas, aunque sobre todo es la oración común la que las hace potentes agentes de espiritualidad en medio del mundo.

"Las vocaciones son un don de Dios y es Él quien nos las envía; y son un misterio", dice Peñalta sobre aquello que pareciera lastrar el futuro de las comunidades religiosas pero que, contra viento y marea, permite que vayan saliendo adelante. Y ello aunque tampoco faltan aquellas comunidades que han de desaparecer o aquellos conventos que terminan teniendo otro uso. "Es verdad que faltan vocaciones pero las monjas siguen viviendo la suya con la misma intensidad de siempre y siempre con mucha esperanza y mirando al futuro", añade.

¿MIEDO A LA VIDA CONTEMPLATIVA?

El delegado diocesano para la Vida Consagrada aprovecha la llegada de esta jornada eclesial para realizar una invitación que generaliza especialmente entre quienes no conocen bien esta realidad: "La gente tiene miedo a la vida contemplativa pero ojalá puedan acercarse a cualquier monasterio y van a descubrir como lo que hay allí dentro no es melancolía, no es tristeza sino que es alegría y gozo en el Señor". "Sus rostros muestran siempre la paz interior y la alegría del corazón", insiste.

Tampoco monseñor José Rico Pavés, el obispo diocesano que las presidirá en la misa del domingo, olvida esta Jornada Pro Orantibus en su reflexión semanal para la solemnidad de la Santísima Trinidad. También la encuentras en 'El Espejo de Asidonia-Jerez de este viernes junto a la entrevista con el carmelita Alejandro Peñalta y la presencia de Cáritas Diocesana a través de diferentes testimonios que ilustran su dedicación a los más desfavorecidos en un campo concreto. No te lo pierdas. Escúchalo aquí mismo.

