El Xerez DFC rescata un buen punto en su visita al Antonio Barbadillo (Arcos CF 1-1 Xerez DFC)

No fue el mejor partido de los xerecistas, ni tampoco se lo pusieron fácil. Aún así, el Xerez DFC ha conseguido un valioso punto a domicilio frente al Arcos CF en su visita al Antonio Barbadillo, tras jugar en inferioridad numérica la mayor parte del encuentro.

Antes de comenzar el encuentro, la directiva local decidió prohibir la entrada –sin motivo aparente ni causa justificada, al menos, que haya trascendido- a los cuatro miembros de la directiva xerecista que se desplazaron hasta Arcos. Decisión controvertida de los dirigentes arcenses que se sumó también a la ya tomada días atrás de no retransmitir en abierto el partido ni permitir al Xerez la retransmisión radiofónica. Tan solo hubo una opción: abonar más de cuatro euros para verlo retransmitido por un teléfono móvil.

Aunque el Arcos esté en su derecho de tomar esta decisión, no se corresponde con lo que sucedió en el partido de la primera vuelta, cuando los derechos pertenecían al club azulino. Entonces, el Xerez - Arcos que se disputó en Chapín se televisó en abierto y de forma gratuita para ambas aficiones.

Oscura y polémica primera parte

Si las primeras partes de los de Pérez Herrera suelen caracterizarse en esta temporada por ser excelentes, la del pasado domingo fue una excepción. Al Xerez le costó meterse en el partido. No fue capaz de desplegar su habitual juego ni ser superior a un rival que, sin tener un control excesivo, sí se sentía más cómodo. Y eso que los azulinos se podrían haber puesto por delante en los primeros minutos si el colegiado Jorge Ordóñez hubiera pitado un claro derribo sobre Antonio Jesús dentro del área local. No obstante, este no sería el error de mayor envergadura del trío arbitral durante el encuentro.

En el minuto 19, José Antonio González aprovechó un pase en el corazón del área para adelantar a los locales ante la pasividad de la defensa xerecista. Antes de la igualada, el Arcos disfrutó del alguna que otra ocasión para aumentar su ventaja, como un disparo de Dani Guerrero que se marchó alto.

Pero en el 37’, los visitantes lograrían el gol del empate. El guardameta local Lebron salió en falso ante un centro desde la banda. Antonio Sánchez aprovechó este error para asistir a Jacobo, quien envió el esférico al fondo de la red.

Unos minutos después, en el 40’, llegaría la acción de mayor polémica. Antonio Sánchez recibe una dura entrada y se produce una tangana. Fue entonces cuando Adri Rodríguez es agredido por Rosales, decidiendo el árbitro mostrar amarilla a ambos. De esta manera e incomprensiblemente, el jugador agredido fue expulsado por doble cartulina y el agresor permaneció sobre el césped.

Inferioridad numérica, superioridad en actitud

El Xerez tuvo que sobreponerse a este óbice durante todo lo que quedaba de partido si quería sacar algo positivo del Antonio Barbadillo, y lo consiguió. A pesar de la inferioridad numérica, los de Pérez Herrera disfrutaron de varias ocasiones para ponerse por delante. Las más claras llegaron en los minutos finales a través de las botas de Goma, Valenzuela y Fran Ávila. Fueron los visitantes los que más cerca estuvieron de llevarse la victoria, lo que habla muy bien de la actitud de los xerecistas.

Finalmente, el Xerez DFC consiguió rescatar de su visita a Arcos un punto que, dadas las circunstancias y a pesar de que mereció la victoria, es muy positivo.