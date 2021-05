Chapín no pudo celebrar el ascenso, pero sí un punto muy valioso (Xerez DFC 1–1 San Roque de Lepe)

El feudo xerecista no pudo cantar –de momento- el ascenso. Chapín se vistió de gala, y no era para menos. A pesar de que la voluntad de los 800 xerecistas que se dieron cita en el municipal era festejar que el Xerez es de una categoría superior, el empate obtenido no es, ni mucho menos, mal resultado.

Y más teniendo en cuenta cómo se le complicó el partido con una primera parte en la que el San Roque dominó y se fue con ventaja en el marcador. Pérez Herrera en el descanso supo dar con la tecla en las sustituciones y consiguió la reacción de sus jugadores. Bruno Herrero, en el 55’ tras asistencia de Fran Ávila, puso el empate en el marcador. El luminoso no se movió más durante el resto del partido, aunque hubo ocasiones por parte de ambos equipos para que eso cambiase.

Insípida primera mitad xerecista

Primera mitad insulsa en la que el Xerez no encontró su estilo de juego. Mucho más cómodo estaba el San Roque en esta primera parte. Dominó los primeros minutos y en ellos encontró el premio del gol. En el 9’, Pablo Ortiz transformó de cabeza una delicia de asistencia de Abeledo.

Poco después, en el 12', el conjunto visitante pudo incluso agrandar la ventaja. El disparo de Nané lo mandó a córner Camacho tras una muy buena mano. Eran minutos en los que el Xerez transmitía cierta fragilidad. Con el paso de los minutos, los locales se repusieron en el plano defensivo y consiguieron reducir considerablemente las llegadas leperas.

Sin embargo, en el plano ofensivo, los azulinos seguían sin aclarar las ideas. Se produjeron muy pocas ocasiones de peligro real en el área visitante, por no decir ninguna. Un disparo de Javilillo que despejó la defensa y una internada de Marcelo que se plantó en el área y, cuando armaba la pierna para disparar, el defensa rival le arrebató el esférico. Tampoco hubo excesivo peligro por parte del San Roque, que generó lo justo y necesario para hacer el primero e irse al descanso con el marcador a favor.

Reacción para empatar el partido

La segunda mitad requería de piernas con frescura. Son muchos partidos seguidos los que lleva jugados el Xerez: tres en apenas una semana. Pérez Herrera dio entrada a Bello, Jacobo y Ávila buscando la reacción xerecista en los segundos 45 minutos. Un plan que funcionó, sobre todo, en el inicio de la segunda parte.

De nuevo, el técnico xerecista leyó a las mil maravillas el partido y supo dar con la tecla para que su equipo diera un paso adelante. Le sentó bien al conjunto local el descanso y se hizo dueño y señor del partido en la reanudación. Esta mejora se reflejó también en más ocasiones de gol.

Tanto fue así que pronto encontrarían el premio del empate. Fue en el 55’ cuando Fran Ávila se recorrió gran parte de la banda izquierda para poner un centro a medida a Bruno Herrero. El jerezano se elevó al cielo de Chapín para cabecear al fondo de la red. Nada pudo hacer Robador, guardameta lepero, y el feudo xerecista estalló en júbilo.

Con las tablas en el marcador, el choque se convirtió en un partido muy vistoso. Ambos conjuntos se intercambiaban los golpes. Camacho evitó en el 62’ que Fernandito pusiera de nuevo por delante a los visitantes. Unos minutos después, Jacobo se plantó en el área tras robarle la cartera a un defensor lepero pero Robador se le echó encima. Antonio Sánchez se lamentaba porque estaba solo para empujar el balón.

Las ocasiones seguían sucediéndose. Parecía que estaba cerca un nuevo gol, pero se desconocía cuál de los dos equipos se llevaría el gato al agua. En el 72’, Javilillo pudo hacer el segundo para los locales, pero su disparo se estrelló en la madera. El exxerecista Juan Gómez, poco después y mediante un cabezazo, inquietó la portería defendida por Camacho, quien pudo atrapar el balón.

Finalmente, el empate a uno en el luminoso fue definitivo y ambos conjuntos se repartieron los puntos. No pudo celebrarse el ansiado ascenso en Chapín. No obstante, el ambiente fue el de un día grande –no era para menos- y el resultado no es, ni mucho menos, malo. Si el Xerez DFC vence en su visita a Puente Genil el próximo domingo, será equipo de 2ºRFEF. Pero eso será una nueva batalla.