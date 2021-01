Año nuevo, nueva goleada (CD Rota 0-3 Xerez DFC)

El 2021 no pudo comenzar mejor para los intereses del Xerez DFC. Los de Pérez Herrera iniciaron este nuevo año de la misma forma que cerraron el 2020: imponiéndose a su rival por tres goles. El conjunto azulino derrotó de forma contundente al CD Rota en su visita al Navarro Flores.

Una vez más, el equipo al completo estuvo a un gran nivel. Sin embargo, en la tesitura de tener que destacar a uno por encima del resto, sería el mismo nombre propio que el de las últimas jornadas: Juan Alfredo Mayordomo ‘Máyor’. El delantero aspense firmó en este primer partido de 2021 un nuevo doblete, al igual que ocurriese en el último encuentro del 2020, cuando también consiguió perforar la meta del CD Cabecense por partida doble.

Si en aquella ocasión tuvo como socio estelar a Goma, en este choque su ‘acompañante de baile’ fue Javilillo. El almeriense anotó el primer gol del encuentro y asistió a Máyor en el segundo tanto de los xerecistas.

De nuevo, gol tempranero

Ya en los primeros minutos se le puso el partido muy de cara al conjunto visitante. Comenzó avisando Goma con un disparo que pudo repeler Manu López. Prácticamente en la siguiente llegada xerecista, Javilillo puso por delante a su equipo. Estuvo muy atento el futbolista almeriense para aprovechar el despeje de Oca y, al primer toque, definir dentro del área. Corría el minuto cuatro y los de Pérez Herrera ya dominaban en el luminoso.

Reaccionó el CD Rota con una buena doble ocasión protagonizada por Luis Lara y el exazulino Jorge Herrero, pero sin acierto. Sería el Xerez Deportivo, poco después, quien golpease de nuevo. Y lo hizo por medio de la dupla Máyor-Javilillo. El exfutbolista del Real Jaén envió un preciso y excelente centro al área buscando la cabeza de Máyor. El delantero aspense, que es un auténtico killer de área, logró zafarse de su marca con un movimiento que fue medio gol. Una vez liberado de su rival, cruzó el balón con un testarazo imposible de atajar para el guardameta rival. Era el minuto 19 y los azulinos ya se imponían por 0-2.

Una ventaja que pudo ser mayor ya que el Xerez DFC disfrutó de ocasiones para ello. Fran Ávila, que volvía a la titularidad tras varias jornadas siendo relegado al banquillo, volvió a recuperar las sensaciones positivas y cuajó un gran encuentro. Estuvo muy presente en el ataque xerecista y fue uno de los protagonistas de alguna de estas llegadas, siendo un auténtico puñal por la banda izquierda.

También pudo recortar distancias el CD Rota por mediación de Luis Lara. El atacante local recibió de espaldas el balón dentro del área y logró darse la media vuelta con mucha calidad. Su disparo no acabó en el fondo de la red porque Junior Tombini, de manera salvadora y en la línea de gol, pudo desviar el esférico a saque de esquina.

¿Quién dijo falta de gol?

El Xerez DFC acusó enormemente la falta de gol en la primera vuelta. En las últimas jornadas, los de Pérez Herrera han logrado darle la vuelta a la situación, lo que ha permitido conseguir encadenar tres victorias seguidas. Pero es que el cambio de dinámica ha sido brutal. Si antes el Xerez estaba gafado de cara a la portería rival, ahora parece más bien todo lo contrario.

Este nuevo ‘estado de gracia’ se ejemplifica a la perfección con el tercer gol azulino. A los pocos segundos de la reanudación, Máyor hizo el segundo de su cuenta particular con cierta fortuna. El delantero xerecista presionó con fe un balón al que llegaba sobradamente el portero local Manu López. No obstante, el despeje de este no cogió altura y rebotó en la espalda de Máyor para acabar colándose en la meta roteña.

Un gol con un toque de suerte, pero para el que era necesario presionar como lo hizo el ‘19’ xerecista. El delantero aspense está, sin duda, en su mejor momento. Se le caen los goles de los bolsillos y ya es el pichichi del subgrupo con siete dianas.

Este gran momento que está viviendo Máyor es una de las razones que explican que el Xerez DFC haya puesto fin a su mala racha en cuanto al gol. Pero no es la única. En estas últimas jornadas se ha visto una notable mejora de todo el equipo en la faceta ofensiva. Jugadores como Jacobo, Javilillo, Goma o Antonio Jesús, entre otros, han dado un paso al frente y han mejorado considerablemente su nivel con respecto al inicio de temporada.

Volviendo al partido frente al CD Rota, este tercer gol fue un mazazo para los locales del que no se pudieron reponer y el encuentro quedó visto para sentencia. Hubo más ocasiones, por parte de ambos equipos pero mayoritariamente las llegadas eran azulinas. Sin embargo, el marcador no se movería más.

Curro Rivelott, que fue titular, realizó un excelente partido. Y eso que tenía por delante la ardua tarea de sustitur a Adri Rodríguez, el timón del equipo, que estaba sancionado. Pero el canterano respondió a las mil maravillas y llegó a ser decisivo, por ejemplo, en el segundo gol xerecista. De sus botas nació un pase teledirigido para que Javilillo asistiese a Máyor. Y es que la cantera es una de las piedras angulares del proyecto comandado por Pérez Herrera. El técnico xerecista dio entrada en los minutos finales a Hugo, canterano que debutó con el primer equipo.

Con esta goleada, los xerecistas se mantienen en la senda de la victoria y se siguen acomodando en los puestos que posibilitan el ascenso directo. Al término de la jornada, el Xerez DFC es segundo clasificado a cinco puntos del primero, el Xerez CD.