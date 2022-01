VÍDEO. La afición del Cádiz despide a Álvaro Cervera

Un momento histórico. La afición cadista ha despedido a Álvaro Cervera entre vítores, aclamándolo como el mejor entrenador de la historia del Cádiz CF, como demuestran los números. El míster cogió al equipo muerto en Segunda B y lo situó en la mejor clasificación de la centenaria vida del club en Primera División.

Tras la rueda de prensa, el técnico se ha dado un baño de masas ante un centenar de seguidores. Han gritados su lema de 'La lucha no se negocia' y han vuelto a pedir la dimisión del presidente Manuel Vizcaíno. Muchos no podían contener las lágrimas porque «nos devolvió la ilusión y lo han sacado por la puerta de atrás».

«Siempre vuestro, Álvaro Cervera»

Álvaro Cervera se ha despedido del cadismo este miércoles tras se despedido como entrenador del Cádiz CF. El míster se ha abierto en canal y ha expresado (casi) todos sus sentimientos con un discurso emotivo en el que cerca estuvieron de desbarrarse las lágrimas, siempre contenidas.

Elogió a Juan Carlos Cordero, no quiso hablar del presidente Manuel Vizcaíno (no hay mejor desprecio que no hacer aprecio), y se acordó de los amigos que le han hecho muy feliz su estancia en esta tierra.

Para el final quiso dejar las palabras más emocionantes. Se quiso acordar de aquellos que ya no están, especialmente de las personas relacionadas con el Carnaval, que tan hondo le ha calado. «Del autor del himno oficioso del Cádiz CF, Manolo Santander.

De Juan Carlos Aragón, también de Baguetina...». Gaditanos y cadistas que se marcharon muy pronto, durante su estancia en el banquillo amarillo, y que le han marcado.

«Quería terminar así. Si me lo permitís (a ver si me sale). Gracias Cádiz por todo los que me has dado. Vivan los cadistas, vivan sus cojones. Sois gente de Primera. siempre vuestro. Álvaro Cervera».