Juan Carlos Jurado: "La Semana Santa de Cádiz está en explosión"

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, Juan Carlos Jurado, ha asegurado que la Semana Santa de Cádiz está viviendo un momento de gran auge, a las puertas de una celebración que se espera plena y sin lluvia, algo que no ocurría desde 2023. Las previsiones meteorológicas son optimistas y la respuesta del público ha sido masiva, con la renovación de todos los palcos y la venta del 99% de las sillas de la carrera oficial, que este año sigue introduciendo mejoras.

El músculo social de las cofradías

Jurado ha querido destacar la importante labor social que realizan las hermandades, que en el último año han destinado 459.960 euros a ayudas a terceras personas y gente necesitada. "No hay entidad en la ciudad que preste esa cantidad de dinero", ha subrayado el presidente, poniendo en valor un compromiso que va más allá de la semana de pasión. Según explica, las cofradías han donado alimentos, pagado recibos de luz y entregado dinero, demostrando que su testimonio de fe se mantiene "durante todo el año". En este sentido, Jurado ha señalado ante el alcalde que "lo que recibimos, lo damos por duplicado", en referencia a la subvención municipal de 235.900 euros.

Una Semana Santa en crecimiento

Para el presidente del Consejo, el momento actual es de gran vitalidad para la Semana Santa gaditana. "Creo que la Semana Santa de Cádiz está en sentido de explosión", ha afirmado Jurado. Este año se contarán cerca de 26 estrenos patrimoniales y dos nuevas salidas procesionales en las vísperas, las de Humillación y Obediencia, un hecho que no se producía desde la incorporación del Despojado en 2008. Jurado considera que si la carrera oficial tuviera "200 palcos más y 500 sillas más, se venderían también", debido a la "fiebre" que se vive actualmente.

Creo que la Semana Santa de Cádiz está en sentido de explosión" Juan Carlos Jurado

Este crecimiento también se refleja, según Jurado, en que la ciudad "está aprendiendo a hacer cofrades". Lejos quedan los tiempos en que el Carnaval lo eclipsaba todo. Ahora, los actos y cultos se suceden desde enero, y la participación en eventos como el Viacrucis oficial ha sido "masiva", lo que demuestra la implicación de los fieles y la vitalidad de las propias hermandades, que recuperarán este año estampas como la del Caído volviendo por el parque.

El reto de Santa Cruz y la colaboración entre hermandades

La preparación de la Semana Santa de este año se vio alterada por el imprevisto cierre de la parroquia de Santa Cruz, que obligó a reubicar a las cinco cofradías que tienen allí su sede. Jurado ha explicado que la noticia "cambió todo de la noche a la mañana", retrasando la configuración de horarios e itinerarios. Sin embargo, ha destacado "la colaboración de todas las hermandades de los días afectados y también de las propias hermandades afectadas", que hizo posible el acoplamiento con cambios de horarios y recorridos para no afectar al discurrir de las jornadas.

Con la vista puesta en el futuro, Jurado ha reiterado su confianza en que la Semana Santa de Cádiz consiga la declaración de Interés Turístico Internacional. "Confío que en el 2028 la Semana Santa de Cádiz pueda ser de cada interés turístico internacional", ha manifestado. El presidente del Consejo ha destacado el atractivo que ya ejerce sobre los turistas, mencionando las fotos de los pasos con los cruceros de fondo en el puerto. Su compromiso es firme: "Yo lucharé por Cádiz desde el aspecto religioso, porque me gusta mi ciudad y porque creo en la Semana Santa".