La vacunación masiva anima a viajar a destinos nacionales de naturaleza y costa

Elena Peñas y Kiko Selma de Selma Viajes hablan de cómo han pasado esta pandemia en el sector, reclaman unas ayudas que no les han llegado a las agencias de viaje, ya que incluso se les ha hecho responsables subsidiarios por servicios que no se han podido dar a sus clientes, teniendo que devolver depósitos que aún los proveedores no les han devuelto a las agencias de viaje.

Las agencias de viaje ven aún lejos el volver a los niveles de venta de 2019 aunque son optimistas en este año gracias a las vacunaciones masivas.Los viajeros comienzan a movilizarse y eligen destinos de naturaleza, senderismo, nacional y costa. Los billetes de avión que se venden están relacionados con trabajo.

También han cambiado los hábitos de reserva y compra de viajes ya que los principales clientes utilizan internet y el pago por plataformas como bizum, lo que hace que las agencias hayan tenido que adaptarse también a esta nueva forma de trabajar.

Los próximos meses se ven con optimismo, aunque dependen del ritmo de vacunación, esperan además el anunciado pasaporte vacunal y los incentivos para viajar.