Los autónomos piden a las administraciones un rescate urgente

Unos 1.500 autónomos se concentraban este domingo en el parque González Hontoria de Jerez para exigir a las Administraciones un plan de rescate por la crisis económica que está provocando la pandemia.Nela García, presidenta de ACOJE que ha querido hablar como autónoma y afectada por esta situación, ha manifestado la complicadísima situación que viven por la restricciones y cierres del comercio.

De luto, vestidos de negro, con cruces, mascarillas y guardando la distancia de seguridad, formaban una gran cruz para simbolizar la muerte de este sector. En el manifiesto que leían y han enviado a todas las administraciones piden "rescate a los autónomos !ya¡" y hacen ver que son el mayor tejido empresarial y laboral del país, una parte muy importante de la sociedad.

Manifiestan que las tasas, impuestos y cuotas de seguridad social, son las más altas de toda Europa, cuota fija tengan los ingresos que tengan, que les aplican el régimen fiscal con la carga impositiva más alta y abusiva. Ahora no pueden trabajar, no producen, no ingresan y por tanto no cobran, pero tienen que seguir pagando impuestos.



García dice que "el cierre de 5 comercios arrastra a 2 más, y así sucesivamente, y pierden clientes los bancos, y pierden clientes las eléctricas, y pierden clientes las empresas de telefonía y comunicación, y pierden clientes las compañías de seguros, y se pierden ingresos en las administraciones, etc. etc. etc. y somos más en el paro, y somos más en los Servicios Sociales, y no hay para pagar pensiones, y no hay para pagar sueldos de funcionarios y empleados públicos, y no hay para sueldos de cargos políticos y no hay para mantener el Estado del Bienestar.... Y no hay más. Por nuestra parte el SACRIFICIO se está haciendo"

Los autónomos manifiestan que no pueden aumentar más las deudas, seguir poniendo en peligro el presente y el futuro de sus familias y la de sus compañeros trabajadores. No pueden seguir pagando los niveles de impuestos y tasas que les exigen.