El mensaje de optimismo de Ilyas Chaira para el oviedismo: "Ahora es nuestro momento y habrá que aprovecharlo"

El Real Oviedo regresó a los entrenamientos en El Requexón en pleno parón internacional en Primera División. Tras la derrota ante el Levante UD, Ilyas Chaira compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva.

Estado del equipo en pleno parón. "Estamos jodidos, pero el parón nos irá bien para reflexionar un poco y trabajar las cosas que tenemos que mejorar".

Lo que va de liga. "Si hubiéramos sacado los tres puntos de vería de otra manera".

Nivel personal. "Después de la lesión cada vez mejor. Falta mejorar las estadísticas, nivel individual. El resto, bien".

Debilidad en las áreas. "La contundencia en las áreas es muy importante en Primera. No estamos siendo contundentes ni en el área rival a la nuestra".

Diferencia entre Segunda y Primera. "El ritmo. Cada categoría tiene unas cuantas marchas en el ritmo y se está notando".

Levante. "El resultado es un poco injusto. Esto es fútbol y hay que ser contundentes en las áreas".

Los goles. "Estoy echando mucho en falta el gol. Lo importante es abrir la lata, ya llegarán".

El cambio de mentalidad y de resultados de Primera a Segunda. "No vienes pensando en estar abajo, pero sabes que eres un recién ascendido y no te vas a meter en la lucha por estar arriba".

Calendario. "Ha sido un comienzo difícil en cuanto rivales. Creo que ahora es nuestro momento y habrá que aprovecharlo".

Espanyol tras el parón. "Es un rival directo. O sacamos los tres puntos o te vas con mal sabor. No lo debemos ver como una revancha. Ellos hacen sus partidos y nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro".

Selección de Marruecos. "Es una ilusión y me gustaría poder algún día, pero sé que ahora mismo está difícil porque hay una gran selección".

Equipos que no estaban llamados a estar peleando por el descenso. "Cada año cambia bastante la Primera División. Cada año hay sorpresas. Cuanto mas alejados del descenso mejor para nosotros".