Lo que más le ha sorprendido a Manuel Pablo de Yeremay en el Deportivo

Si hay alguien que conoce perfectamente a Yeremay ese es Manuel Pablo. El actual entrenador del Fabril lo ha visto crecer, tanto en el campo como fuera de él. El atacante está mostrando una gran madurez. Su comparecencia en zona mixta tras su golazo ante el Almería demostró que ha crecido mucho en el aspecto personal, siendo autocrítico y reflexionando sobre varios aspectos de la actualidad, incluyendo cómo vivió un mercado de fichajes donde estuvo en boca de todos y tuvo ofertas mareantes para dejar Riazor. Manuel reconoce qué le ha sorprendido más del crack. “Más en el aspecto personal. En el deportivo todos lo hemos exigido mucho. Tenía un gran nivel pero le hemos exigido compromiso porque es donde el tal vez pecaba, por su juventud y por la superioridad que tenía. Entendíamos que cuando diese pasos adelante le podía faltar ese entrenamiento. Todo lo que está consiguiendo se lo ha ganado él. El fue el que cambió, se dio cuenta solo y cambió su forma de entrenarse, de cuidarse... lo otro, todos pensamos que tenía esas cosas que ahora está demostrando pero le faltaba continuidad y para esa continuidad le falta esa exigencia en el día a día que él mismo se lo ha ganado”

DEBATE SOBRE SU POSICIÓN

Manuel Pablo también opinó sobre el debate que hay alrededor de la demarcación de Yeremay. En su carrera siempre ha partido desde la banda, pero Antonio Hidalgo lo está usando más como segundo punta porque cree que en esa zona será todavía más determinante. “Tiene capacidad para las dos cosas. Depende un poco de cómo juegues. En banda las ayudad llegan más tarde, pero el tiene capacidad para hacer controles orientados por dentro, tiene gol y último pase. Depende de los abierto o cerrado que esté un equipo, de lo que te ofrece el contrario, de los espacios que haya dentro o fuera... puede jugar en los dos sitios perfectamente"