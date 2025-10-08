La Guardia Civil sorprende al conductor de un camión que evitaba los descansos obligatorios

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo

La Guardia Civil ha investigado a un camionero británico de 63 años por presuntamente utilizar la tarjeta del tacógrafo de otro conductor para evitar realizar los descansos obligatorios y alargar los tiempos de conducción.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de septiembre, durante un control de transporte en la autovía A-23, a la altura del kilómetro 23, en el término municipal de Segorbe (Castellón), informa este miércoles la Guardia Civil.

Al revisar el dispositivo del vehículo, agentes del Subsector de Tráfico comprobaron que la tarjeta insertada en el tacógrafo no correspondía al conductor.

La Guardia Civil sospecha que el objetivo de esta práctica era falsear los registros de actividad del camión, incumpliendo la normativa sobre tiempos de conducción y descanso, una conducta que puede poner en riesgo la seguridad vial.

Tras detectar la posible infracción, los agentes solicitaron la intervención del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), que asumió la instrucción de diligencias.

El conductor ha sido investigado por un presunto delito de falsedad documental y las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Segorbe. El Código Penal contempla penas de entre seis meses y tres años de prisión, además de multas, para este tipo de delitos.

La Guardia Civil recuerda que el control de los tiempos de conducción y descanso es esencial tanto para garantizar la seguridad en carretera como para evitar prácticas de competencia desleal en el sector del transporte.