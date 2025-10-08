La Junta activa esta semana un sistema para bloquear viviendas turísticas en Cádiz y El Puerto de Santa María si incumplen normas urbanísticas

La Junta de Andalucía pondrá en marcha esta semana un nuevo sistema que impedirá la inscripción de viviendas de uso turístico (VUT) en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA) en municipios con restricciones urbanísticas, como Cádiz y El Puerto de Santa María. Esta medida también se aplicará en Málaga y Sevilla, y se espera que se extienda próximamente a más localidades andaluzas.

El objetivo principal de esta iniciativa es reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos y reducir las cargas administrativas derivadas de procesos de cancelación y sanción por incumplimientos. La medida ha sido impulsada por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, dirigida por Arturo Bernal, y se enmarca en la estrategia del Gobierno andaluz para ordenar y controlar el crecimiento de los alojamientos turísticos en la comunidad. ¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

El mecanismo se activará automáticamente cuando se presente una declaración responsable para registrar una vivienda turística en zonas con limitaciones urbanísticas. En estos casos, el sistema generará una resolución que tendrá por no presentada la solicitud, impidiendo así su inscripción en el RTA.

Entre las restricciones contempladas se incluyen:

Suspensión temporal del alta de viviendas turísticas