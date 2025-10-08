Resumen de la agenda de las Fiestas del Pilar para este miércoles 8 de octubre

El Tragachicos estará en el Parque Grande y el León Garganchón en San José

El Tragachicos estará este miércoles 8 de octubre en el Parque Grande y el León Garganchón, en la plaza Mayor de San José, de 16h a 20h. Y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos visitará hoy el barrio de Casetas a partir de las 18h.

En Juslibol, espectáculo de Hugo Miró, a las 18h, en La Jota Tatos Clown, en la plaza Albada. A las 18:30h en la Plaza Aragón comenzará el espectáculo de Off de Calle: Mi gran caracol, de Ángeles de trapo. Y a las 19h, también en la calle, Imperdibles de Binomio Teatro, en la Plaza San Felipe.

En las Food Trucks a las 17h comenzará el taller infantil Conviértete en un malabarista. Y a las 18h estará Lú de Lurdes, con un Cuento lleno de cuentos.

Un día más tendremos títeres en la calle Moret, y Río y Juego a partir de las 17:30. A las 19h, estará el Festival Internacional de Circo de Zaragoza en la gran carpa de Valdespartera. Y más circo, a las 19h también en el Parque Delicias. Allí, Asaco Producciones presenta Ridi Pagliaccio.

A las 5 y media corrida de toros con Fernando Adrián, Borja Jiménez y Tomás Rufo, con la ganadería La Palmosilla.

En cuanto a la música, a partir de 17h comenzarán las actuaciones dentro del Pilarfolk en la Fuente de la Hispanidad. Puritani serán los primeros. A las 18h, Joaquín Pardinilla y a las 19h, Ana Alcaide.

A las 18:30h tocará la Asociación Musical Las Peñetas Miralbueno en la Cúpula de La Granja. En la Estación del Norte Tiga b2b Cora Nova y Mirallo a partir de las 21h.

En las Food Trucks el Tardeo comenzará a las 16h con el DJ Javi Huescar. A las 18h Linaje y a las 20h, Azero. Y a las 21:30h, en la plaza del Pilar, DJ Nano en concierto: 30 años en la música.

A las 21h en el parque José Antonio Labordeta estarán Califato 3/4 y Telephunken, en la zona del Jardín del Invierno. Y antes, a las 20:15h, tendremos un especial de compositores aragoneses.

En el Espacio Zity a las 21h comenzará la música con Duki. Después a las 23:59h comenzará la sesión de noche.

Y este miércoles tenemos muchas actuaciones. A las 19h A cada Paso, con Pepa Plana, en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. A las19:30h Los dos pilares de la magia, con Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros, en el Centro Cívico Valdefierro.

A partir de las 20h tenemos mucha agenda. Los pilares de la Tierra, en el Teatro Principal. Pepa no me des tormento, con Beabriz Rico, en el Arbolé. B Vocal en la Sala Mozart del Auditorio, y Fabiolo Connection estará en el Patio de la Infanta de Ibercaja.

Un clásico, Comisaría en fiestas, estará en el Teatro del Mercado a las 20h. Y la producción de Luís Pardos, Sarao, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y Ballet Internacional comenzará a las 20h en el World Trade Center.

En el Centro Cívico La Almozara tendremos Mal... pero bien, con Nasaú Teatro. Y Las tres gracias estará en el Centro Cívico Delicias.

A las 20:30 Mamma Mía el musical, en el palacio de congresos de la Expo. Y también a esa hora Podemos ser héroes, 10 años sin David Bowie, en los porches de Audiorama. ¡Madre Mía!, con Marisol Aznar, estará a las 21h en el Teatro de las Esquinas.