"Tenemos que valorar lo que supone SailGP en Cádiz"

Con la referencia de las 100.000 personas que presenciaron en directo a los F50, los barcos voladores, en Cádiz en la última edición de 2023, la ciudad está lista para acoger un evento más que esperado, SailGP.

«Sabemos de lo espectacular de la prueba, teniendo en cuenta que tenemos el mejor campo de regatas sin lugar a dudas», explica el concejal delegado de SailGP en el Ayuntamiento de Cádiz José Carlos Teruel. Uno de las grandes novedades será la grada ubicada en el Paseo de Santa Bárbara. «La organización a nivel mundial ha incluido estas gradas y era un requisito indispensable para seguir con la prueba. El montaje es espectacular en la balustrada de la ciudad. La grada es una maravilla para ver la prueba desde el mejor escaparate y el mejor balcón que puede existir», apunta.

SailGP da continuidad a un mes de septiembre cargado de eventos de primer nivel y que ha colocado a Cádiz en el mejor de los escaparates. «A la ciudad le está generando un impacto económico y de visitantes muy positivo. Era inimaginable lo que estamos viviendo durante el mes de septiembre. Vamos de evento a evento y lo importante es lo que está repercutiendo en la ciudad. Nos tiene que llenar de orgullo el trabajo de mucha gente e implica que la ciudad se mueva», destaca el edil.

Semanas con South Series, Alcances, Globe 40, Cádiz Romana y ahora SailGP. Desde la oposición en el Ayuntamiento tildan al equipo de gobierno de organizador de eventos, obviando lo que suponen estas citas. Teruel responde que «la oposición está para fiscalizar el trabajo del equipo de gobierno y es lícito que lo hagan pero no compartimos esas afirmaciones. Esto genera mucho empleo, es un llamamiento para que mucha gente venga a la ciudad. Se trata de generar movimiento y que la ciudad no está paralizada y está viva. Era algo que siempre hemos tenido claro porque la ciudad ha estado paralizada durante ocho años y con estos eventos se pone más en el mapa a Cádiz si cabe. No hace falta ir a pueblos vecinos para disfrutar de eventos importantes como los que tenemos en la ciudad«.

Al hilo de lo anterior, en ocasiones parece que no se valora lo suficiente lo que supone tener una competición como SailGP en Cádiz, cuestión que también destaca José Carlos Teruel. «No somos conscientes de lo que supone esta prueba. Algún día valoraremos lo que supone un evento que está en ciudades como Nueva York, entre otras. Hay otros lugares que están locos por tener esta prueba en sus puertos, caso de Valencia y Barcelona».