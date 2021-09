La Universidad de Cádiz confirma la reducción de la variabilidad del ozono en el confinamiento

Un equipo de investigación de la Universidad de Cádiz (UCA), la Universitè des Antilles y la oficina independiente de estudios e investigaciones KaruSphère SASU de Guadalupe, en el Caribe, han validado una técnica de caracterización del ozono en el ambiente más precisa que las normalmente utilizadas, confirmando la reducción de la variabilidad del ozono en el aire durante el confinamiento.

Según ha explicado en una nota la Fundación Descubre, los expertos desarrollaron estudios preliminares en Sevilla durante el confinamiento de 2020. En ellos observaron que contaminantes del aire, como el dióxido de nitrógeno, se había reducido un 41% con respecto a condiciones normales, debido a que estas emisiones estaban condicionadas por la acción humana.

Sin embargo, el ozono, directamente relacionado con las dinámicas del dióxido de nitrógeno, no experimentó cambios significativos en Sevilla. Esto llevó a los investigadores a plantearse otras opciones de medición que ratificaran esos datos.

Así, concluyeron, tal como proponen en el artículo 'Coupled multifractal methods to reveal changes in nitrogen dioxide and tropospheric ozone concentrations during the Covid-19 lockdown' publicado en la revista Atmospheric Research, otra forma de análisis más precisa con la que se obtienen relaciones entre ambos contaminantes. Con el análisis multifractal sí se muestra la reducción en la variabilidad de ozono, algo que había pasado desapercibido en las mediciones con otras técnicas.

Las hipótesis iniciales preveían una bajada en la contaminación del aire debido a la reducción de gases provocados por la acción humana, pero los procedimientos estadísticos no lo confirmaron. Los expertos probaron diferentes técnicas de análisis de los valores de ozono en la ciudad tras observar estos datos.

De esta manera, según ha explicado la Fundación Descubre, han validado una técnica que ofrece información más precisa y sensible que las utilizadas hasta el momento. "Hemos confirmado que, efectivamente, se produjo una disminución de la variabilidad del ozono. Es decir, el comportamiento de las concentraciones en el aire se mantuvo de una forma más homogénea durante el confinamiento, lo que confirma la importancia del factor humano", ha indicado el investigador de la Universidad de Cádiz Pablo Pavón, autor del artículo.