El Tertulión de COPE Cádiz: la llegada del georgiano Tabatadze en mitad de un buen comienzo liguero

El Cádiz cuenta con un nuevo fichaje, a una semana de que se cierre el mercado. Los amarillos buscan un central y un delantero, pues el puesto de extremo lo van a cubrir con un jugador que presenta buenos números y puede ser interesante.

Tabatadze es un extremo derecho que también puede jugar por la izquierda y que ha desarrollado casi la totalidad de su carrera deportiva en el FC Iberia 1999. Presenta muy buenas cifras goleadoras, y el año pasado anotó 13 goles y 2 asistencias. El jugador ha pasado el reconocimiento médico en la mañana de este lunes y será anunciado como fichaje cadista en las próximas horas.

escucha el tertulión de cope cádiz

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar 15:25H | 25 AGOSTO 2025 | DEPORTES COPE EN CÁDIZ

Además, Tabatadze ha sido internacional sub21 con la selección georgiana, aunque nunca con la absoluta. En algunos vídeos que circulan por redes sociales se aprecia que posee un gran disparo y que cuenta con cierta facilidad para encontrar el gol. Por lo tanto, Garitano sumaría olfato dentro del área y añadiría una pieza necesaria para su frente ofensivo, en el cual carecía de un extremo diestro puro a pesar de contar con jugadores que pueden desarrollar su juego en dicha posición.

El fichaje cadista llega tras el empate en Butarque. Los amarillos fueron de menos a más y en la recta final tuvieron incluso una oportunidad para ganar el encuentro. El Cádiz suma 4 de 6 puntos posibles, lo cual habla de un buen comienzo de liga.