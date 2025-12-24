Renta 4 Banco revela las claves para convertir la volatilidad en tu aliada financiera

El director de Renta 4 Banco en Cádiz, José Manuel Silva, ha hecho balance del año 2025 en COPE, un ejercicio que califica como "complicado" pero que ha cerrado con un "saldo más que positivo" para los inversores. Silva ha destacado que la volatilidad ha estado muy presente, en gran parte debido a los movimientos de la administración Trump y la guerra de aranceles, lo que provocó caídas pronunciadas en los mercados durante marzo y abril.

Las turbulencias, una oportunidad

Según ha explicado José Manuel Silva, esas caídas, vistas con perspectiva, "fueron una oportunidad interesante de compra". En este sentido, ha señalado que "al final del año, pues ha dejado un saldo más que que positivo, ¿no? Para todos aquellos inversores que hayan sabido capear el temporal y sacar el lado positivo de la volatilidad". Por ello, considera que los inversores de renta variable han terminado el año "más que contentos".

El director de Renta 4 Banco utiliza una metáfora para explicar cómo afrontar la incertidumbre en los mercados: "Yo siempre pongo el ejemplo del que tiene miedo a volar, empieza a haber turbulencias en mitad del vuelo, y nada mejor que salga el piloto y te diga, esto es lo más normal del mundo, vamos a llegar al destino sin ningún tipo de problema".

Si inviertes en renta variable, lo más normal del mundo, y es que tiene que ser así, es que haya volatilidad" José Manuel Silva, director de Renta 4 Banco en Cádiz

Para Silva, es fundamental que cada persona tenga bien diseñado su perfil inversor, ya que no todo el mundo tolera de la misma manera los vaivenes del mercado. "Si inviertes en renta variable, lo más normal del mundo, y es que tiene que ser así, es que haya volatilidad", ha afirmado. En esos momentos, recomienda "mantener el tipo, recurrir a tu asesor de inversión" e incluso "comprar a precios más competitivos". Esta es la base de la filosofía "slow finance" que promueven desde Renta 4 Banco: "tomarse las cosas con calma, tomar algo de distancia y darle una vuelta, y no tomar decisiones impulsivas".

Perspectivas para 2026

De cara a 2026, las recomendaciones varían según el perfil. Para el ahorrador clásico, José Manuel Silva apunta que "la renta fija sigue ofreciendo alternativas atractivas", sobre todo a través de fondos de inversión conservadores y monetarios. Ha asegurado que "pueden batir en muchos casos al típico depósito a plazo o a letras del tesoro" y que en Renta 4 Banco disponen de fondos monetarios "que lo están haciendo muy bien".

Para los inversores más tolerantes al riesgo, Silva señala que "la renta variable parece que cuenta con viento de cola". Aunque advierte de que las valoraciones de algunos activos "están algo caras", la reciente bajada de tipos de interés en Estados Unidos supone "un impulso más para que la renta variable pueda seguir haciéndolo bien".

Asesoramiento a medida

