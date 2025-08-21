¿Quieres un objeto único de las agrupaciones finalistas del Carnaval de Cádiz 2025?

El nido del coro El gallinero, el Lignum Pitus del cuarteto de Miguel Moreno y Ángel Gago, un sombrero de mexicano del coro de Julio Pardo 'Sigo siendo el rey', una lápida de la comparsa El cementerio realizado por artesanos gaditanos, o un chaleco de la chirigota Los Butaneros. Son solo algunos de los objetos con los que las agrupaciones finalistas del Carnaval de Cádiz 2025 han lucido sus actuaciones esta pasado concurso del Falla.

Objetos únicos e inigualables, hechos con manos gaditanas, y que son una auténtica oportunidad para los grandes amantes del Carnaval gaditano. Y gracias a las agrupaciones y al Hotel Cádiz Bahía, el próximo 18 de septiembre tienes una oportunidad única de hacerte con uno de ellos.

Con la solidaridad por bandera y a beneficio de la Fundación Tierra de Todos, en su inmensa lucha a favor de los migrantes y sus derechos sociales, COPE organiza la Cena Subasta del Carnaval de Cádiz. Una cita única en la que todo aquel que lo desee podrá cenar en un sitio increíble como es el Hotel Cádiz Bahía, disfrutar de la actuación de la chirigota del Sheriff 'Los sherijuegos', compartir experiencias con los autores de Carnaval y por supuesto poder participar en la subasta de estos objetos únicos.

cómo asistir a la cena subasta de cope en el hotel cádiz bahía

Adquiere tu cubierto solidario desde 40 euros, individual, y 70 euros si vas con acompañante. ¡No te pierdas esta divertida cena cóctel con Subasta Solidaria y la posibilidad de hacer tuyo un objeto único e histórico del Carnaval 2025!

No dejes pasar la oportunidad de vivir una noche única llena de arte, humor y solidaridad. Reserva ya tu plaza por teléfono o en la recepción del hotel. Forma parte de este evento especial que une lo mejor del Carnaval de Cádiz con una causa que merece todo nuestro apoyo. ¡Te esperamos! Grupo Q & Q Hotels donará en la cena todo el beneficio del servicio a la ONG.

RESERVA TU PLAZA AQUÍ: https://www.hotelcadizbahia.com/subasta-solidaria-cope.html