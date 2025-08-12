Una noche de carnaval y solidaridad en Cádiz: Cena Subasta Solidaria para apoyar a Tierra de Todos

Hablamos con Jerónimo Vicente Coordinador de Tierra de Todos

La ciudad de Cádiz se prepara para una noche especial llena de solidaridad, carnaval y compromiso social. El próximo jueves 18 de septiembre de 2025, desde las 21:00 horas, la Cadena COPE en Cádiz celebrará su primera Cena Subasta Solidaria. Este evento, que mezcla diversión y solidaridad, busca recaudar fondos para la Fundación Centro Tierra de Todos. La velada tendrá lugar en el Hotel Cádiz Bahía, perteneciente al Grupo Q, que participa activamente en esta causa.

Carnaval y generosidad unidos

Durante la gala, participarán importantes agrupaciones del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025, quienes donarán objetos singulares de vestuario y atrezzo para una subasta muy especial. Entre las piezas confirmadas se encuentran:

El icónico pico del coro Las entrañas de Cádiz Una partitura original de la comparsa Los del otro barrio El cartel del cuarteto Un clásico nunca falla El reconocido lignum pitus del cuarteto de Miguel Moreno y Ángel Gago El chaleco de la chirigota Los butaneros, que obtuvo el segundo premio en el COAC Tener un fragmento de la historia del Carnaval en tus manos, sabiendo que los fondos de la subasta irán completamente a la ONG gaditana Tierra de Todos, es una oportunidad única. Tras la subasta, los asistentes podrán disfrutar de una cena cóctel con regalos y sorpresas, amenizada por la actuación de la chirigota de Juan Manuel Braza Benítez, conocido como “el Sheriff”, que este año presentará su agrupación “Los Sherijuegos”. El precio por persona es de 40 euros, o 70 euros si se acude en pareja, con todo lo recaudado destinado a esta entidad. Una causa con alma: Fundación Centro Tierra de Todos La Fundación Tierra de Todos, situada en la plaza Fray Félix Nº 5 en Cádiz, es una ONG perteneciente a la Diócesis de Cádiz y Ceuta que durante más de 20 años ha trabajado en favor de los colectivos más vulnerables. Su labor está enfocada en la acogida y acompañamiento de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas en situación de exclusión social. Entre los servicios que brinda se incluyen:

Asesoría jurídica gratuita en materia de extranjería, asilo y nacionalidad Formación y talleres de integración, con cursos de idiomas, alfabetización digital, preparación laboral y actividades interculturales

Atención psicológica y acompañamiento emocional para personas que han vivido situaciones difíciles

Servicio de ropero y ayudas básicas para quienes lo necesiten