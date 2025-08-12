Una noche de carnaval y solidaridad en Cádiz: Cena Subasta Solidaria para apoyar a Tierra de Todos
Jerónimo Vicente, coordinador de la Fundación, explica la tarea que desde este centro gaditano de ayuda a los migrantes
Cádiz - Publicado el - Actualizado
3 min lectura
La ciudad de Cádiz se prepara para una noche especial llena de solidaridad, carnaval y compromiso social. El próximo jueves 18 de septiembre de 2025, desde las 21:00 horas, la Cadena COPE en Cádiz celebrará su primera Cena Subasta Solidaria. Este evento, que mezcla diversión y solidaridad, busca recaudar fondos para la Fundación Centro Tierra de Todos. La velada tendrá lugar en el Hotel Cádiz Bahía, perteneciente al Grupo Q, que participa activamente en esta causa.
Carnaval y generosidad unidos
Durante la gala, participarán importantes agrupaciones del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025, quienes donarán objetos singulares de vestuario y atrezzo para una subasta muy especial. Entre las piezas confirmadas se encuentran:
Una partitura original de la comparsa Los del otro barrio
El cartel del cuarteto Un clásico nunca falla
El reconocido lignum pitus del cuarteto de Miguel Moreno y Ángel Gago
El chaleco de la chirigota Los butaneros, que obtuvo el segundo premio en el COAC
Tener un fragmento de la historia del Carnaval en tus manos, sabiendo que los fondos de la subasta irán completamente a la ONG gaditana Tierra de Todos, es una oportunidad única.
Tras la subasta, los asistentes podrán disfrutar de una cena cóctel con regalos y sorpresas, amenizada por la actuación de la chirigota de Juan Manuel Braza Benítez, conocido como “el Sheriff”, que este año presentará su agrupación “Los Sherijuegos”. El precio por persona es de 40 euros, o 70 euros si se acude en pareja, con todo lo recaudado destinado a esta entidad.
Una causa con alma: Fundación Centro Tierra de Todos
La Fundación Tierra de Todos, situada en la plaza Fray Félix Nº 5 en Cádiz, es una ONG perteneciente a la Diócesis de Cádiz y Ceuta que durante más de 20 años ha trabajado en favor de los colectivos más vulnerables. Su labor está enfocada en la acogida y acompañamiento de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas en situación de exclusión social.
Entre los servicios que brinda se incluyen:
Formación y talleres de integración, con cursos de idiomas, alfabetización digital, preparación laboral y actividades interculturales
Atención psicológica y acompañamiento emocional para personas que han vivido situaciones difíciles
Servicio de ropero y ayudas básicas para quienes lo necesiten
Proyectos específicos para mujeres migrantes, jóvenes extutelados y familias vulnerables
En 2024, Tierra de Todos atendió a casi 2.000 personas y colaboró con más de 40 entidades sociales y educativas, convirtiéndose en un referente en Cádiz en integración y hospitalidad, defendiendo siempre los derechos humanos y la dignidad.
Dónde y cómo adquirir entradas
La gala se llevará a cabo en el Hotel Cádiz Bahía (Glorieta Ana Orantes, 5), que colabora cediendo sus instalaciones y recursos para la causa. Las entradas están disponibles en la recepción del hotel o en la página web www.hotelcadizbahia.com.
Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar lo antes posible. La acogida por parte del sector carnavalesco y empresarial está siendo muy positiva, y se espera una gran participación ciudadana.
Una oportunidad para disfrutar y contribuir
La Cadena COPE lanza esta iniciativa como parte de su compromiso con Cádiz y las organizaciones que trabajan día a día por una sociedad más justa. Esta primera Cena Subasta Solidaria quiere convertirse en una cita anual que combine el arte del Carnaval con la generosidad de quienes creen en la solidaridad.
Será una noche para divertirse, compartir y apoyar una gran causa.