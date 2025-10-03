El Puerto de Santa María acoge el mayor evento formativo para creadores de contenido de viajes realizado en España

El mayor evento formativo para creadores de contenido de viajes realizado en España, IATI Academy & Friends, ha elegido El Puerto de Santa María como ciudad anfitriona de su cuarta edición. La concejal de Turismo, Olga de Navas, destaca que los más importantes bloggers, instagrammers, youtubers, tiktokers y podcasters del sector travel de nuestro país, que suman entre todos más de 6 millones de seguidores en redes sociales, se reunirán en el Soho Boutique Puerto, con ponencias de primer nivel, debatiendo sobre temas como el turismo sostenible, las redes sociales en los viajes y la Inteligencia Artificial. De Navas remarca que, después de celebrarse en Salou y Gijón, con más de 8 millones de impactos en redes sociales, este evento de referencia aterriza en El Puerto, refrendando el trabajo que lleva a cabo la Concejalía desde hace muchos años para posicionar la ciudad en nuevos canales.

La edición portuense, que se desarrolla del 3 al 5 de octubre y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz, será la más internacional de todas, con más de 50 creadores de contenido de viaje llegados desde diferentes puntos de España, Portugal, Italia y Latinoamérica. En las charlas participarán el tenista en silla de ruedas y subcampeón del mundo por selecciones, Cisco García; Adrián Rodríguez, cofundador de Mola Viajar, uno de los blogs y canales de YouTube de referencia en español para los viajeros en el mundo; Elena y Víctor, Viajero Extranjero, que suman una comunidad de más de 1,5 millones de seguidores en sus redes sociales en las que cuentan sus viajes con un estilo propio; Daniel Ruiz Giménez-Coderech, emprendedor y profesor de aplicación práctica de la IA y Francisco César, psicólogo y experto en motivación del talento.

IATI Seguros, entidad organizadora de estas jornadas, lleva más de una década apostando por los creadores de viajes de forma pionera. De esa relación nació IATI Academy, la primera plataforma de formación de calidad y totalmente gratuita para los creadores de contenido en España. “Apostamos por un turismo consciente y para ello los creadores de contenido son una pieza fundamental. La iniciativa pretende ayudar a este talento que tanto tiene que decir en el mundo de los viajes”, explica Alfonso Calzado, CEO de la empresa.

La agenda académica se completará con actividades organizadas por la Concejalía en las que los asistentes disfrutarán de nuestros principales recursos turísticos. La bienvenida tiene lugar hoy en el Castillo de San Marcos, del Grupo Caballero, con una visita cultural seguida de un concurso de venenciado para promocionar el enoturismo. El sábado por la tarde, tras las jornadas formativas, se realizará un recorrido guiado e interpretado por la localidad que finalizará en un patio en el que la Asociación Cultural Amigos de los Patios Portuenses pondrá en valor este tesoro. Después, por la tarde noche, el grupo se dirigirá a la Bodega Osborne, donde está prevista una degustación en Toro Tapas. El domingo por la mañana probarán varias actividades deportivas de agua en Puerto Sherry con un almuerzo de despedida en el Hotel Puerto Sherry con vistas a la Bahía de Cádiz.

Además, en el marco de las Jornadas de formación turística, el Palacio de Araníbar, sede de la Concejalía, ubicado en Plaza del Castillo, 9, acogerá el lunes 6 de octubre a las 10.30 h un encuentro formativo de alto rendimiento sobre "Cómo la Inteligencia Artificial está cambiando los hábitos de búsqueda e información de los viajeros". De carácter gratuito, se dirige a los profesionales del sector turístico de El Puerto de Santa María y la provincia de Cádiz y lo impartirá Daniel Ruiz-Giménez Coderech, emprendedor, mentor y experto en marketing digital e inteligencia artificial, con la dinamización de José Pablo García, fundador de atomarpormundo.com y director académico en prestigiosas escuelas de negocio y centros universitarios.

Las personas interesadas en participar pueden mandar un correo electrónico a turismo@elpuertodesantamaria.es indicando nombre y apellidos, teléfono de contacto y empresa turística en la que trabaja actualmente.