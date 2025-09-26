El plazo de inscripción para participar en el COAC 2026 será del 29 de septiembre al 14 de octubre

La Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval abrirá este lunes 29 de septiembre el plazo de inscripción para participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 (COAC), tras la publicación este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de las bases del certamen, tanto en su categoría de adultos como de infantiles y juveniles.

El período para la presentación de los documentos permanecerá abierto hasta el próximo martes 14 de octubre.

Este año, el proceso de inscripción contará con algunas novedades y constará de dos documentos que deberán presentarse obligatoriamente dentro del plazo de inscripción. En primer lugar, habrá que cumplimentar y presentar la Hoja de Inscripción. Este documento debe cumplimentarlo la entidad que presenta a la agrupación participante. Dicho documento debe ser firmado digitalmente por dicha entidad y presentarse a través de la Sede Electrónica del Registro, en el siguiente enlace https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do. Además, habrá que adjuntar una copia del documento de identificación, los estatutos y el resguardo de haber pagado la fianza.

Una vez realizado este trámite, hay que cumplimentar el Boletín de Inscripción. Será el portavoz del grupo el que lo cumplimente y debe ir firmado por él y por la entidad. Este documento debe ser presentado por el portavoz junto a toda la documentación requerida a través de la Sede Electrónica del Registro, en el siguiente enlace https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do o presencialmente en la oficina de la Delegación de Fiestas y Carnaval (Edificio IFEF, Avenida Cuesta de las Calesas, 39), de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 y de 16 a 18 horas.

El boletín debe estar cumplimentado en todos sus anexos y acompañarán la identificación de los integrantes. Para presentar el boletín de inscripciones, es indispensable que se adjunte el justificante de presentación de la entidad realizada en el primer paso.

Para poder llevar a cabo todos estos trámites, las entidades deberán estar en posesión del certificado digital, documento necesario para realizar los siguientes trámites: devolución de fianzas, cobro de premios, entre otros.