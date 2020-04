La patronal hostelera de Cádiz ve muchas dificultades en la fase de desescalada del Gobierno

Antonio de María Ceballos, presidente de la patronal Horeca, explica cómo puede afectar esta fase de desescalada en la hostelería de la provincia. "Parece que ser que desde el día 11 de mayo el sector de la restauración podrá abrir las terrazas de los locales aunque sea al 30%. Yo creo que no se ha calculado bien esa disposición porque estar al aire libre y con separación de mesas habría menos riesgo".

El presidente de la patronal explica que "dependiendo de qué restaurantes, un 30% puede ser que haya locales con una sola o dos mesas en la terraza. Es imposible que esos locales sean rentables".

Antonio de María apunta que "además profesionalmente no es una buena iniciativa abrir un negocio para atender como mucho a doce personas. No vemos que sea haya estudiado bien esto y se ha tomado esta decisión desde un despacho", asegura el presidente de la patronal.

En este sentido, el representante de los hosteleros gaditanos ha puesto en duda "que alguien vaya a abrir una terraza con el 30% de la capacidad, sean personas o mesas", ya que "hay terrazas de tres o de seis mesas".

Muchas dudas

"Haciendo un cálculo de nueve mesas, que es un cálculo bastante aceptable, supondría trabajar con tres mesas", ha destacado, preguntándose "cuántas personas se necesitan para trabajar tres mesas" y si "va a haber un personal en cocina para elaborar comida para tres mesas en las que puede haber una persona en cada mesa". Para De María "eso no tiene ni pies ni cabeza".

Los ayuntamientos, según ha aclarado el presidente de Horeca, "ya habían dado el visto bueno y estaban dispuestos a ampliar los espacios donde se pudiera, para que las mesas estuvieran a una distancia razonable una de otra, pero todo eso se ha tirado por tierra cuando se habla de ese 30% de la ocupación".

Por último, en cuanto a la apertura de los hoteles, que también se llevará a cabo a partir del día 11 pero sin utilizar las zonas comunes, De María ha afirmado que "sin poder viajar entre provincias, un hotel no va a alojar a la propia gente de la ciudad o de la ciudad de al lado, no es razonable, no es lógico".