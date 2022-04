Hacemos Provincia con Manuel Fernando Macías, Alcalde de Medina Sidonia con el que hablamos de la importancia que tienen los ayuntamientos para los ciudadanos, entiende el municipalismo como el servicio público de una forma directa y en contacto con los problemas, con las situaciones, con la realidad de la gente, “somos la primera línea de fuego, entiendo que fundamentalmente somos los alcaldes, los concejales, los que conocemos los problemas de toda la ciudadanía y los que trabajamos con las personas que tienen problemas o que tiene un proyecto, que muy pocas veces se habla de eso de forma directa y de forma digamos… más íntimas dentro de nuestra institución, que es preciosa y maltratada a la vez.

Audio





Preguntamos si se siente apoyado y arropado por otras instituciones como Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Gobierno Central, “yo creo que se hace un esfuerzo por parte de determinadas instituciones, Diputación hace un esfuerzo importante para entender los problemas que tiene municipalismo, Diputación al final es una entidad que está con nosotros, sí que cierto que con el discurso del municipalismo va perdiendo intensidad conforme se sube digamos, cuando se cambia de administración. Ante una situación marcada por la crisis y una pandemia nos hemos encontrado en muchas ocasiones en soledad a los alcaldes y alcaldesas, creo que no nos toman en serio, no hay una financiación adecuada al municipalismo tenemos muchísimas obligaciones, poca competencia, pero es difícil explicar a la gente que acude al ayuntamiento, pero sí que es cierto que cada vez tenemos más competencias y que la financiación sigue siendo tan nefasta tan ínfima como siempre.

"Las posibilidades que tenemos los ayuntamientos a día de hoy, que entre otras cosas, hemos sufrido una merma importantísima en la plantilla, hay una dificultad enorme por la redacción de proyectos técnicos. Hemos sufrido una ley que ha sido abrasiva, que ha racionalizado y me parece una paradoja porque lo que hace es impedir que centenares de miles de personas estén trabajando hoy en los ayuntamientos"

Macías habla de una preocupación grande por la sanidad fundamentalmente por la situación tan compleja que hemos vivido, hay una preocupación por lo que va a ocurrir con el empleo, si volveremos a lo que había hace 15 años y la construcción va a ser el motor, el comportamiento del turismo y las inversiones que puedan llegar. Medina Sidonia ha realizado un importante trabajo con la bolsa de empleo en los últimos años para ofrecer transparencia y una herramienta útil a la ciudadanía, en cuanto al Turismo se ha multiplicado por cuatro la vivienda rural y alojamiento turístico gracias al modelo de ciudad que se está desarrollando en este municipio con más de 3000 años de historia.

En cuanto a la empresa municipal Medina Global, el modelo de gestión del servicio del agua ha servido de ejemplo nivel internacional, siendo el primer municipio de Europa que habla del agua como un derecho humano básico, muchas ciudades han imitado este modelo. Además gracias a esta empresa también se ha podido recuperar determinado servicio como el de la recogida de basura y la limpieza viaria, "Medina Sidonia está más limpia que nunca y además destacar el trabajo comprometido desde las personas que están trabajando y la buena relación que tienen con la Consejera Delegada en este caso con Jenifer Gutiérrez, hoy yo creo que tenemos un buen servicio con sus dificultades, con la dificultad económica que se plantean también en un marco como el actual, pero que nosotros hemos apostado por mantenerlos cuando muchos ayuntamientos no han podido hacerlo o no han querido hacerlo, que eso sí que me parece un poco más grave"

El Alcalde habla de vivienda y las dificultades que en este sentido atraviesan todos los ayuntamientos y nos cuenta proyectos importantes como la recuperación de la iglesia San Agustín que afortunadamente está en marcha y que bueno es una azarosa historia y que al final va a darle al municipio un inmueble de primer nivel y tenemos una ITI de ciudad amable que llega hasta la misma puerta del ayuntamiento que acaba precisamente en esa iglesia estamos hablando de casi 2 km de plataforma única, proyecto de ciudad amable que ha sido ejemplo para otros municipios que son hermanos y que me alegro mucho que hayan compartido esa idea con nosotros y hayan plasmado lo que hemos hecho en el centro la ciudad en otro municipio.

Macías habla de lo complicado que es mantener la riqueza patrimonial cultural e histórica de la ciudad, mantener todo ese legado presentándose a convocatorias relacionadas con patrimonio y mirando las posibilidades que se ofrece por parte del Ministerio, pero, si es complicado porque tengamos en cuenta que Medina en si misma es un museo al aire libre.

En cuanto a la decisión de retirarse de la política y no presentarse dice que cree que he acertado, porque entiende que uno se debe a lo que le dice, a su palabra y no es habitual que alguien que está en el ejercicio del cargo y que tiene buena perspectiva lo deje.” También dice que su equipo de Gobierno tiene proyecto para esta ciudad como para seguir otros 12 años más. “Y yo siempre he dicho que debajo de cada mesa de alcaldía tiene que estar la maleta hecha, y como tú has comprobado aquí no hace falta ni maleta, la personalización del despacho del alcalde no existe, hay algunas a las que les tengo cariño del equipo de fútbol, mi equipo de fútbol, el Cádiz la Q de calidad del pueblo, encanto Andalucía pero todo patrimonio de mis ciudadanos, no es mío y hay que saber diferenciar entre lo que la vida política útil de un hombre, entiendo además que esto tiene que ser lo habitual en la política, y lo dice alguien que lleva 30 años luchando en esto.” Macías ha encontrado un ambiente en sus vecinos de Medina Sidonia de cariño, de respeto, y ha querido transmitir su profundísimo cariño y agradecimiento después de anunciar que no va a seguir en política.