Niña Pastori, Hija Predilecta de la Provincia de Cádiz: "Soy una privilegiada por pertenecer a esta tierra"

La isleña María Rosa García García, conocida por su nombre artístico Niña Pastori, ha recogido muy emocionada este miércoles 19 de marzo la distintición de Hija Predilecta de la Provincia de Cádiz, asegurando sentirse "una privilegiada" por nacer en tierras gaditanas, donde "están los mejores" artistas flamencos.

Así lo ha manifestado Niña Pastori tras recibir de manos de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, la medalla y el cuadro que la acreditan con este título honorífico, en el acto institucional por el Día de la Provincia, celebrado en el Oratorio San Felipe Neri de Cádiz.

"Siempre he sentido desde niña que era una privilegiada por nacer y criarme en La Isla", ha expuesto, recordando pasajes de su infancia y momentos vividos en lugares como las playas de la Casería y de Camposoto en San Fernando, "la luz tan bonita" que entraba por el balcón de su casa familiar, o el comprar alfajores de Medina y comer venado en las ventas de los pueblos de la provincia.

"¿Cómo no me voy a sentir una privilegiada de pertenecer a esta bendita tierra?", ha afirmado, asegurando que "es un honor para mí ser de La Isla, ser gaditana, ser andaluza y ser española", y esperando que Dios "me dé mucha salud para seguir disfrutando de nuestra tierra, de nuestro arte y de nuestra gente".

En su discurso ha agradecido a Dios el que "eligiera" para ella a su padre y su madre, "cañaillas puros de San Fernando", recordando muchos de los momentos vividos con ellos durante su infancia y pidiendo "perdón" a su padre por tener "muchas más vivencias con mamá que contigo". Además, ha señalado a los asistentes a este acto que ella fue "la quinta de cinco hermanos, de cuatro maravillosos hermanos varones", lo que la hizo ser "una mujer fuerte porque no me quedó otro remedio".

A sus padres también les ha agradecido la afición "tan grande" que tenían por el arte en general y "en especial por el flamenco", algo que le fue transmitido a ella en su casa y su entorno.

"Nacer en una tierra donde están los mejores es un privilegio y creo que escucharlos me ha llevado a estar donde estoy hoy", ha manifestado esta artista isleña, que no ha dudado en nombrar a algunos de los hombres y mujeres más destacados del flamenco gaditano, como Lola Flores, Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Rocío Jurado, Manolo Sanlúcar, La Paquera de Jerez o Rancapino, sin olvidar a otros ilustres como Rafael Alberti o Manuel Alejandro.

Con emoción ha comentado que este reconocimiento es "una cosa muy grande, mucho más de lo que nadie se pueda imaginar", haciendo hincapié eso sí en que "somos muy poquitas mujeres predilectas" y que "ojalá vengan muchas más".

Tras la intervención de la presidenta de la Diputación, que ha felicitado al resto de las diez personas y entidades reconocidas con la Medalla de la provincia, Niña Pastori ha vuelto a salir al centro del Oratorio para interpretar su reconocido éxito 'Cai' junto a un guitarrista como único acompañamiento musical, terminando con un "viva Cai".

María Rosa García García, Niña Pastori, nació en San Fernando el 15 de enero de 1978, siendo hija de Pastora, conocida como Pastori de La Isla, y José. En su primera incursión en un escenario, en un concurso celebrado en la Peña Chato de La Isla, se impone sin discusión por bulerías, y con 12 años es invitada por Camarón de La Isla a compartir escenario en el Teatro Andalucía de Cádiz.

Otro punto de inflexión en su vida llega cuando es descubierta por el músico y productor Paco Ortega y por Alejandro Sanz, también Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz. No tardará mucho en firmar por la compañía discográfica Sony, con la que alcanza una relación estable que arranca con su primer álbum, 'Entre dos puertas', una propuesta que cumple 30 años desde su grabación.

A lo largo de su trayectoria artística ha conquistado seis Grammy Latinos, el último a mejor álbum de folclore en 2024 con 'Raíz Nunca Me Fui'.