Naturistas recuerdan al Ayuntamiento que la normativa no prohíbe el nudismo en las playas de Cádiz

La Federación Española de Naturismo ha aplaudido que con la nueva ordenanza municipal para las playas de Cádiz, que entró en vigor el 1 de agosto de 2023, se haya eliminado la prohibición del nudismo en todas las playas de Cádiz, establecida en una normativa de 2009, y ha recordado que esta práctica se puede llevar a cabo en el litoral gaditano "gracias a esta nueva norma".

"Con la ordenanza en la mano, no sólo no se puede multar o decir nada a nadie, sino que además dice positivamente en el punto uno que se podrá acceder a cualquier playa, independientemente de la ropa que se lleve", ha manifestado el presidente de esta entidad, Ismael Rodrigo Rodríguez, en respuesta a las palabras esta semana del concejal de Playas, José Carlos Teruel (PP), quien afirmaba que "ahora mismo, con la normativa en las manos, no se puede hacer naturismo en ninguna parte de la playa hasta que no se balice".

Desde la organización naturista han rechazado las declaraciones del concejal, ya que la normativa no establece ninguna prohibición al respecto si no que lo permite, recomendando además esta práctica en una zona "de tradición naturista" como es en un tramo de la playa de Cortadura. "Sólo hay que leer la normativa nueva", ha aseverado.

Si bien antes de que se aprobara esta ordenanza, impulsada por el anterior Gobierno de José María González 'Kichi' (Adelante Cádiz), existía una norma anterior de 2009 del Gobierno del Teófila Martínez (PP) en la que se prohibía el naturismo "en las playas que tengan la consideración de urbanas" y se establecían multas a este respecto, una eliminación que Rodrigo ha considerado positiva.

Con esto "se vuelve a la situación anterior al año 2009, tal y como solicitaba el Defensor del Pueblo, vigente desde la abolición del escándalo público y de la policía de moralidad", ha argumentado Rodrigo, quien apunta que "la peculiaridad de la ordenanza de Cádiz es que se ha visto en la necesidad de aclarar expresamente que la desnudez no está perseguida, por haberlo estado en la versión anterior de la ordenanza".