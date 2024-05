Deja el coche en la calle en Las Palmas, va a casa y lo que había dentro al volver cambia su vida: "Condenado"

La justicia no siempre es justa. Cada día se viven situaciones en las que una persona vive una situación en la que su vida cambia completamente por algo que no han elegido. Algo así le sucedió a David, un vecino de Las Palmas que se dedica a la tanatopraxia y que le contó a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles su caso.

Audio

¿Cuántas veces has estado haciendo recados con tu vehículo, te has olvidado algo en casa, has dejado el coche en doble fila, has subido a por ello y has emprendido tu marcha de nuevo? Una situación tan usual como esta puede acabar como el rosario de la Aurora con algo que ni se te había pasado por la cabeza.

"Es una cosa muy curiosa", comienza su historia David en Poniendo las Calles, "yo suelo aparcar en mi plaza de garaje propio, pero llegué de trabajar y aparqué en la calle y subí a casa": "Hice unas gestiones que tenía que hacer en casa, bajé y al llegar a mi vehículo me encuentro la puerta del copiloto abierta".

No se lo podía creer este vecino de Las Palmas: "Había un individuo dentro del vehículo". ¿Qué hizo David?: "Me acerco a él y le digo: ¿Te ayudo? Me mira y me dice: No, no, es que se me han olvidado las llaves". En ese momento, el oyente de Poniendo las Calles le dice, enseñándolas: "¿Las llaves son estas?".

Lo que había dentro

Ahí empezó el conflicto: "Yo de verdad que lo golpeé porque él se encaró conmigo. Él me golpeó, yo lo golpeé, luego lo tiré al suelo y con ayuda de otras personas, vecinos y demás, pues pudimos reducirlo y llamar a la policía". Pero ahí no quedó la cosa. "Él me denunció a mí por haberlo golpeado", explica David.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y no me digas que te condenaron a ti", sentencia Carlos Moreno 'El Pulpo' mientras el ponedor está contando la historia: "Me condenaron durante 30 días a pagarle de cuatro euros todos los días". "¡Qué vergüenza!", señaló el presentador de Poniendo las Calles. "Tal y como te lo cuento", verifica el vecino de Las Palmas.

"Esto pasó hace unos entre cinco y seis años aproximadamente", sigue explicando David, "todavía el vehículo se consideraba una propiedad abandonada en la calle y me condenaron porque, para la ley, mi vehículo, que todavía lo estaba pagando, yo lo había abandonado".

?? El presunto maltratador del cine de León al que se enfrentó Antonio Barrul para defender a una mujer de una agresión, ha denunciado al púgil



???? El abogado del boxeador explica en El Partidazo de COPE cómo se han enterado de la noticiahttps://t.co/JFO26cR6wZ — COPE (@COPE) May 8, 2024

Carlos Moreno 'El Pulpo' quería saber cómo se sintió David "cuándo te llega la condena": "Pues mira, aparte de vergüenza, vergüenza ajena, por qué te avergüenzas de la ley que o de la interpretación de la ley que muchos juristas o vamos a llamarlo, en este caso un juez hace de una propiedad tuya. Me sentí como una basura".

Cambia su vida

"Estamos indefensos", sentencia David, "no tenemos defensa ninguna": "Yo vi con una rabia inhumana acercarme a él y ver que está registrando tu vehículo, estaba mirando la guantera, sacando papeles y de verdad que no lo pensé, no lo pensé fríamente. Después lo piensas y es verdad, obré un poco, como se suele decir, a lo loco".

David tiene claro que "lo haría otra vez, porque tú tienes que defender lo tuyo, porque la ley, visto lo visto, no nos defiende": "Lo volvería a hacer por la sencilla razón de que uno trabaja y con su sudor, con su trabajo, pues adquiere cosas y esas cosas son tuyas. Y la ley que tenemos no nos está protegiendo".