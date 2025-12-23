Monseñor Valdivia invita a la Diócesis de Cádiz y Ceuta a acoger el consuelo de un "Dios cercano" en Navidad

El Administrador Apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor D. Ramón Valdivia, ha dirigido un mensaje de Navidad a todos los fieles. En sus palabras, ha recordado la invitación del profeta Isaías al inicio del Adviento: "consolad a mi pueblo, dice".

Un Dios cercano

Valdivia ha explicado que este consuelo "nos va a llegar ahora por la presencia del niño Jesús". A través de Él, ha afirmado, "nos llegan el perdón, la misericordia, la paz, la alegría, la esperanza". Por ello, ha invitado a todos a postrarse "a los pies del niño Jesús, como hicieron los pastores y como hicieron los reyes".

El administrador apostólico ha subrayado que el niño en brazos de María "supone para nosotros la acogida de un Dios cercano". Por este motivo, ha hecho un llamamiento a que "todos nos mostremos cercanos los unos a los otros" para ser también "portadores de este perdón y de esta alegría".

Finalmente, ha instado a reconocer el gran don recibido, ya que "los cielos nos han entregado lo más hermoso de nuestra vida, al dios hecho carne, al dios hecho niño". Concluye su mensaje deseando una "Feliz Navidad" a toda la diócesis.