Marlaska, "feliz" de encabezar la lista por Cádiz

El candidato del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz y ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que se siente "muy feliz" de ser cabeza de lista por la provincia. No obstante, ha señalado que las elecciones "no han sido queridas por el PSOE", ya que "son consecuencia de un bloqueo por distintos intereses partidistas y no por intereses de España".

En este sentido, en declaraciones a los periodistas, Marlaska ha criticado a los partidos "de la derecha" y a Unidas Podemos por no permitir que el PSOE, "con un programa progresista", formara gobierno.

No obstante, ha señalado que no van a mirar a atrás ni a "hablar de culpa", porque el PSOE "tiene un proyecto, un programa y un trabajo desarrollado durante 15 meses donde se ha visto que otra política es posible, que realizar políticas sociales pero también de crecimiento económico es factible y donde ampliar derechos y libertades de los ciudadanos es uno de los objetivos primordiales".

Por ello, el candidato al Congreso por la provincia de Cádiz ha asegurado que "encaramos con toda la confianza las elecciones porque nosotros sí que creemos en la estabilidad, la cohesión territorial española, el crecimiento económico, y miramos a la gente a la cara y ellos saben que esto es verdad".