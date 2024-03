Marcos Luque, el joven jerezano de 19 años creador de un nuevo portal de empleo

Marcos Luque del Valle, es un joven de 19 años, nacido en Jerez, muy interesado en el mundo de la informática, que desde pequeño ha creado diferentes páginas web y tiendas online, hasta que ha finalizado hace poco el proyecto, "Genda Job."

"Genda Job" es una bolsa de empleo que conecta a los candidatos con las empresas para mayor facilidad a la hora de la contratación. Marcos, explica que el hecho de que a él le resultara complicado encontrar empleo, le hizó pensar que no solo era díficil para él, si no en general, y esto fue lo que le impulsó a crear este proyecto.

"Yo estaba buscando un trabajo para compaginarlo con el instituto, acudí a los medios de contratación, pero no encontraba ningún trabajo, en la zona de Cádiz es complicado encontrar trabajo, ya que hay una tasa grande de desempleados, y se me ocurrió la idea de, si yo no encuentro trabajo, tambien a los demás chavales les cuesta encontrar trabajo...por lo que voy a crear un proyecto, en el que las empresas puedan publicar sus ofertas, y las personas que estén buscando trabajo, pueden meterse en la plataforma y ahí, pueden enviar directamente su CV."

Afirma que ahora mismo tienen a más de 700 candadidatos que están buscando empleo en esta plataforma, también tienen a 35 empresas y 7 anuncios de empleos en Jerez. Y aunque este proyecto haya nacido en Jerez, Marcos pretende en un futuro montar su propio equipo y seguir avanzando y mejorando, tanto la web, como la App que está disponible en Google Play Store.