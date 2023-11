Los vecinos de Vejer llevan un año sin pagar el recibo del agua

El Concejal-Delegado de Aguas, Manuel Jesús Melero, habla en Mediodía COPE, para dar a conocer diferentes aspectos que afecta al servicio de aguas del Ayuntamiento de Vejer. Al no reponer los puestos de jefe de servicio, ni a la persona que hacía las lecturas de los contadores por jubilación, los vecinos no han podido pagar estos recibos por no pasar la empresa al cobro los mismos y acumulando un hasta un año, generando así una importante deuda.





Melero ha informado a la ciudadanía sobre una nueva sanciónn que ha recibido el Ayuntamiento debido a la según dice, mala gestión del equipo de gobierno anterior. Se trata de una multa de la Junta de Andalucía, por no realizar el pago del canon del agua del ejercicio 2021 y cinco bimestres de 2022, cuya deuda ronda los 120.000€. A esta cuantía habría que sumarle el abono de dichas tasas de ambos años, que superan los 308.000€ y los intereses de demora, de unos 17.000€.





“En total debemos de abonar ahora mismo alrededor de 450.000 euros por la nefasta gestión que han hecho del agua. Resumiendo, te cobraban la tasa por el servicio de agua y ese dinero no reverti?a en el propio servicio, cuando estaban obligados a reinvertir ese dinero en más recursos humanos y más infraestructuras para el agua, se lo gastaban en otros asuntos que nada tenía que ver”, afirmaba el portavoz del gobierno.





Por otro lado, desde el Consorcio de Aguas Gaditanas, se ha anunciado la próxima subida de la tasa por suministro de agua en alta, de 0,15 a 0,32 euros por metro cúbico, una subida del 113%, lo que supondrá también un aumento en el recibo de agua de los vejeriegos. “Desde el Ayuntamiento de Vejer nos ponemos desde ya manos a la obra para que este incremento sea gradual y paulatino. Al retraso en la facturacio?n que vienen padeciendo los vecinos en el último año, ahora hay que añadirle esta subida”, asegura el concejal de aguas.





Ante la declaración excepcional de sequía en las cuencas andaluzas emitida por la Junta de Andalucía, los municipios pertenecientes al Consorcio de Aguas Gaditanas, entre los que se encuentra Vejer, tendrán que reducir un 20% del abastecimiento en alta con respecto a la media mensual de los últimos cinco años.





El Alcalde, Antonio González ha informado que, desde la Delegación de Economía, se está trabajando para ver la posibilidad de pago de ambos cánones y la multa, dada la situación crítica que está viviendo el consistorio, donde cabe recordar dice, que la deuda municipal supera los 17 millones de euros.