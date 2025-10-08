Mancomunidad de la Costa Tropical habla de Desafíos y Retos de la agricultura

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical celebra este miércoles la jornada “La Agricultura en la Costa Tropical — Desafíos y Retos”, un encuentro de carácter técnico y divulgativo que ha reunido a cerca de un centenar de profesionales, agricultores y representantes institucionales en el salón de actos del Edificio Azul de la Autoridad Portuaria de Motril.

El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha inaugurado la jornada destacando el compromiso de la institución con el impulso del sector agrícola comarcal y la búsqueda de soluciones conjuntas a los retos actuales. “Hoy celebramos esta jornada dedicada a nuestra agricultura, que es motor económico y símbolo de identidad de la Costa Tropical” –ha señalado Caballero, agradeciendo especialmente “a la Autoridad Portuaria por acogernos, y a la Junta de Andalucía, AgroBank, CaixaBank y al Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía por su colaboración, sin la cual este encuentro no habría sido posible”.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que “el Puerto de Motril continúa consolidando su papel como nodo logístico y motor de competitividad para el sector agroalimentario, poniendo a disposición de las empresas infraestructuras modernas, conexión directa con la A-7 y A-44, y amplias áreas de expansión en la ZAL para nuevas inversiones. El crecimiento del tráfico agroalimentario refleja el compromiso del Puerto de Motril con el desarrollo sostenible y la innovación en el sector agrícola andaluz” – ha añadido, asegurando que el Puerto de Motril refuerza su posición como uno de los principales enclaves logísticos del sur de España para el comercio exterior de productos agroalimentarios, ya que, en los últimos años, las mercancías del sector agrícola han supuesto más de un tercio del tráfico total portuario, con un movimiento superior a 700.000 toneladas anuales”.

De igual modo, Amador Carmona, director comercial Granada-Jaén de Caixabank, ha manifestado la importancia de que el sector financiero esté presente en foros como este “para hablar de los desafíos y de los retos de la agricultura en la Costa Tropical”, y ha agradecido a la Autoridad Portuaria y a la Mancomunidad la organización de la jornada, destacando la necesidad de “aunar esfuerzos entre instituciones públicas y privadas para mejorar la eficiencia, optimizar los recursos hídricos e impulsar nuevos cultivos”, recordando que “los buenos datos de exportación de frutas y hortalizas son fruto de ese trabajo conjunto y deben seguir siendo una palanca de desarrollo para toda Andalucía”.

El programa ha incluido cuatro ponencias centradas en cuestiones de gran actualidad para la agricultura de la comarca:

Ignacio Henares, asesor técnico de Sanidad Vegetal de la Delegación Provincial de Agricultura en Granada, ha abordado la situación del escarabajo presente en la zona.

Maxi Prados, presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, ha analizado la gestión del agua en la cuenca.