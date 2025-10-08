Manuel Martín pide al Gobierno que “acelere” el proyecto de autovía Badajoz-Cáceres

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha afirmado este miércoles que “al ritmo actual de licitación y redacción de proyectos” de la autovía Badajoz-Cáceres, “pasarán décadas” hasta ver finalizadas las obras, de ahí que haya pedido al Ejecutivo central que acelere todos estos trabajos.

Manuel Martín ha hecho estas declaraciones antes de asistir a un foro organizado por el Diario HOY.

A preguntas de los medios sobre la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy a las obras de prolongación de la A-58, el consejero ha expresado que “sin desmerecer el trabajo encomiable que realizan las firmas de la Unión Temporal de Empresas (UTE) en la obra Cáceres-río Ayuela, sí se debe lamentar la falta de invitación a la Junta de Extremadura por parte del presidente del Gobierno y del ministro de Transportes, Oscar Puente, para que se les acompañe”.

“Todo ello más si cabe cuando el ministro de Transportes denunciaba hace una semana la falta de presencia de autoridades autonómicas y locales durante una visita similar en Aragón; hoy tenía la ocasión para corregir esta circunstancia”, ha apuntado.

El consejero ha considerado que Pedro Sánchez “viene a hacerse la foto”, pero “ello no tapa el déficit de infraestructuras y de inversión” del Gobierno central con la comunidad autónoma.

En su opinión, la visita podría responder “al interés de anunciar la licitación del comienzo de las obras proyectadas entre Badajoz y Bótoa, 14 kilómetros (dentro de este mismo proyecto de autovía) cuya licitación estaba prevista para antes de verano”.

Martín ha afirmado que “la conexión entre Badajoz y Cáceres está proyectada en ocho tramos, uno de ellos (Cáceres-río Ayuela) en obras que avanzan a buen ritmo", y en el caso de la capital pacense a Bótoa "no se han licitado aún las obras”.

Por tanto, ha subrayado que quedan "pendientes" aún muchos otros tramos de longitudes similares.

“A este ritmo de licitación y redacción de proyectos pasarán décadas hasta ver la autovía finalizada, una situación que no es de recibo, es un bochorno para los extremeños, por lo cual el Gobierno central debe acelerar este desarrollo y sacar a licitación los proyectos pendientes y las obras. Si hay que meter más máquinas -ha planteado-, que se metan más máquinas”.