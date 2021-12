La hostelería solicita el certificado Covid, prueba PCR o antígenos

Antonio de María Ceballos, presidente de Horeca, ha explicado en COPE cómo solicitarán el certificado Covid de vacunación, prueba PCR negativa hecha 72 horas antes o Test de antígenos negativo realizado 48 horas antes para poder acceder al interior de los establecimientos, no así en terrazas, que no pueden tener más de dos paramentos cerrados. Con esto se asegura que las personas que están en el local se encuentran vacunadas o han dado negativo en alguna prueba, de no haber tomado la Junta esta medida, hubiesen tenido que aplicar otras restricciones horarias o de aforo que hubiesen afectado considerablemente a este sector.

La Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la hostelería un lector de código QR muy fácil de utilizar y gratuito para hacer mucho más sencillo aplicar esta medida.

1 - APP Salud Andalucía

2 - Certificados Covid

3 - Verificación QR