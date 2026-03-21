La Guardia Civil salva la vida a una mujer que se asfixiaba en una cafetería de Chiclana

La Guardia Civil de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha salvado la vida de una mujer de avanzada edad que sufría una asfixia en una céntrica cafetería de la localidad. Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas del pasado viernes, cuando una patrulla de seguridad ciudadana fue requerida por los clientes del establecimiento.

Una intervención de máxima tensión

Según ha informado la Benemérita, la situación que se encontraron los dos guardias civiles "fue de máxima tensión". La señora presentaba "un tono azulado en su rostro y estaba prácticamente inconsciente", y a su lado se encontraba su hija, "presa de un natural estado de nervios".

La maniobra de Heimlich, decisiva

Los agentes se hicieron cargo de la situación y solicitaron asistencia sanitaria a través del Servicio de Emergencias 112. De inmediato, comenzaron a practicarle la maniobra de 'Heimlich' durante varios minutos hasta que lograron despejar sus vías respiratorias.

Gracias a esta rápida actuación, la mujer comenzó a respirar y a recuperar su tono de piel normal. A la llegada de los servicios sanitarios, los guardias civiles colaboraron en su traslado al Hospital de Puerto Real, donde quedó ingresada y estabilizada, ya sin peligro para su vida.