Las gaviotas en el Mercado de Abastos de Cádiz: "Son más listas que el hambre, van a los puestos buenos"

Cádiz - Publicado el 23 may 2025, 15:27

Venganza animal, de las gaviotas en el Mercado de Abastos en Cádiz. Las gaviotas inundan en ocasiones el mercado centrla gaditano cogiendo todo lo que puedan en algunos puestos del mercado. Una situación que cansa a muchos a los detallistas del mercado central gaditano.

"No es más que nunca pero en el mes de mayo es cuando crían. Lo tenemos puesto en el calendario como el mes 'ojú. Las gaviotas tienen rota la cadena alimenticia, se lo comen todo, pero a ellas no se la come nadie", reconoce Paco Álvarez, gerente de ASODEMER, en COPE.

Situaciones que generan en ocasiones hasta alguna broma en el mercado centrla gaditano. "Las gaviotas son más listas que el hambre. Van a los puestos buenos", reconoce entre risas Paco Álvarez.

Anécdotas de todo tipo, como el hecho de que "el comerciante que está delante del mostrador sabe que cuando se da la vuelta viene la gaviota y se lleva el género. Son animales muy listos", concluye.

Como explican algunos usuarios se trata de una escena habitual en el Mercado de Cádiz. Los animales suelen entrar cuando los puestos cierran para comerse los restos que encuentran en las cajas de pescado.

En cualquier caso, se trata de una escena bastante curiosa que puede sorprender a las personas que no están habituadas a ella, como es el caso de esta usuaria de TikTok que ha querido compartir el vídeo en redes sociales.