El nuevo Mercadona de Cabo de Palos estará listo para la campaña de verano

Las obras del nuevo Mercadona en Cabo de Palos avanzan a buen ritmo y el establecimiento podría abrir sus puertas entre mayo y junio de este año, justo a tiempo para la campaña de verano. El proyecto, que ha supuesto una inversión superior a los 5 millones de euros, sustituirá al actual supermercado por uno más grande y moderno en el entorno comercial de Las Dunas de Cabo de Palos.

Un proyecto de gran envergadura

Mercadona obtuvo los permisos administrativos en abril de 2025 para iniciar la construcción en una parcela con una superficie total de 13.277 metros cuadrados. El edificio principal contará con una planta baja de 4.168 metros cuadrados que albergará la galería comercial, el almacén, las cámaras frigoríficas y la zona de carga y descarga.

A este nivel se suma una primera planta de 337 metros cuadrados destinada a dependencias para los trabajadores, como vestuarios y salas de descanso, además de terrazas para maquinaria. El complejo incluye también un sótano de 8.700 metros cuadrados, elevando la superficie total construida a 13.277,20 metros cuadrados.

Aparcamiento y servicios

En materia de aparcamiento, el proyecto contempla una capacidad para 235 vehículos. De estas plazas, ocho estarán reservadas para personas con movilidad reducida y otras ocho dispondrán de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Adicionalmente, se habilitará un aparcamiento exterior de 3.660 metros cuadrados con 90 plazas, tres de ellas adaptadas.