Comienza en Cádiz el South International Series Festival

Ya se han avanzado los primeros títulos internacionales que formarán parte de las secciones de ficción y de no ficción. La serie israelí Carthago, la surcoreana Monstrous, son los primeros títulos que formarán parte de la programación de la Sección Oficial Ficción, mientras la británica The Man Who Stole the Scream, será uno de los títulos que el público podrá disfrutar en la Sección Oficial No Ficción. A ellas se sumarán otros títulos que se darán a conocer el próximo 20 de septiembre.