La Catedral de Cádiz, 186 años de su consagración: "Goza de muy buena salud"

La Catedral de Cádiz cumple años este jueves 28 de noviembre. El Cabildo Catedral celebrará la Fiesta de la Dedicación de la Catedral. En esa celebración se encenderán las doce velas que fueron ungidas cuando la Catedral fue consagrada en el año 1838.

La Catedral forma parte de la vida del gaditano, del turismo y de todo aquel con sueña con visitar la trimilenaria Tacita. No hay quien pierda de vista un emblema que cumple 186 años consagradas en esta Fiesta de la Dedicación o de la Consagración que para el Cabildo y su Dean «es más que significativa». La sonrisa del Padre Ricardo Jiménez refleja precisamente lo que supone para él en particular cada 28 de noviembre. No en vano es el máximo responsable, después del Obispo, de salvaguardar los designios del principal templo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.

«Para nosotros es una fecha señalada, para el Cabildo y para mi particularmente. Aquí está la cátedra del Obispo, su templo donde predica, celebra y administra los sacrametos. Este es el templo fundamental de la Diócesis, de ahí que esta Fiesta de la Dedicación nos recuerde la llamada a la comunión con nuestro pastor», recoce Jiménez. Admirar la grandeza de la Catedral por dentro habla también los eternos problemas de un edificio afectado por la salinidad del mar y las filtraciones de agua. La malla que proteje la parte superior forma ya parte del propio templo ya que «habría que construir todo el edificio de nuevo en esa parte alta», explica el Dean en referencia a esa red de seguridad que ni mucho menos se puede eliminar hoy en día.

A pesar de todo, el Padre Ricardo no obvia el buen momento de la seo gaditana. «Aunque el templo tiene las deficiencias estructurales que vamos subsanando podemos decir que la salud de la Catedral es muy buena. Las obras de conservación que hemos ido llevando en los últimos años ha ayudado a poner en valor el edificio y todos los bienes que contiene. A su vez también va contando con un Cabildo que tiene el compromiso de que la Catedral sea más conocida por los fieles».

Dentro de esa conservación, de enorme coste, el Cabildo tiene ante sí un gran proyecto para el que pide apoyos. «El gran reto es conservar la buena salud de la catedral para que siga cumpliendo con sus funciones. Sigo pidiendo el apoyo de las instituciones públicas y privadas para hacer frente las grandes obras que tiene por delante nuestro templo como es la restauración de las dos torres campanarios en las que tenemos puesta mucha ilusión».

Y es que hoy por hoy la Catedral es uno de los monumentos más visitados de la ciudad de Cádiz. «Pasando la crisis de la pandemia que fue para todos terrible en los años siguientes hemos pasado las 300.000 visitas anuales. Acuden muchos colegios y parroquías para conocer la Catedral y celebrar su fe», destaca el Dean.

Dean de la Catedral

La religiosidad y el arte se dan cita en el templo de la Plaza Fray Félix. Más allá de la religiosidad de cada uno, la Catedral es mucho más que un lugar de peregrinación en búsqueda de la fe. «En la Catedral se da el encuentro de la liturgia pero también de la cultura y el arte. Este templo es un lugar de encuentro que nos ayuda a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Cualquier gaditano, sea católico o no, se siente atraido por la belleza de este templo. Al creyente le llama por el encuentro con Dios pero al que no lo sea también le puede llegar al alma un lugar como este«, destaca el Padre Ricardo.

Son 186 años de consagración de la Catedral, a solo 14 años de cumplir dos siglos. Una efeméride en la que se mira en la Diócesis. «Los dos siglos es una efeméride que tenemos que tener en cuenta. Hay que preparar un programa de actos importante porque será una efeméride muy notoria para los gaditanos y toda la Diócesis«, concluye el Dean Ricardo Jiménez.