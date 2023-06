La caída de la cúpula de la Iglesia Castrense: "Fue como una bomba, sentímos que toda el templo se movía"

Enorme susto en la Plaza Fragela de Cádiz. La bóveda exterior de la Iglesia Castrense, enfrente del Teatro Falla, colapsó y caía sobre las nueve de la pasada noche. No hay por fortuna daños personales porque la bóveda interior aguantó y no cedió ante el peso de la exterior. El párroco de la Castrense, el Padre César Sarmiento, explica que “los técnicos aún no han dado una explicación porque tienen que intervenir en la cúpula. Han venido técnicos del Ayuntamiento y también del Ejército de Tierra que viene desde la Comandancia de Obras de Sevilla. Tendrán que valorar qué ha podido suceder para que haya caído la bóveda.

Por fortuna el techo de la Iglesia ha sostenido la caída. “La bóveda interior, original del siglo XVII, ha aguantado el peso y los escombros de la bóveda exterior. Hay que tener en cuenta que la que se ha derrumbado no se restauró. Cuando se hizo el proyecto de rehabilitación del tiemplo en 2015 se entendió que esa bóveda estaba en buen estado. Quizás estos años ha empeorado pero en aquel momento se consideró que estaba bien”.

Las cosas del destino, o de Dios en este caso, hicieron que una indisposición del propio sacerdote impidiera que anoche hubiera misa por lo que no había nadie dentro del templo. “No pude dar la Santa Misa y solo había algunos floritas en el exterior preparando los cultos para el Santo Sacramento. Oyeron el estruendo y evidentemente fue un susto importante”.

El templo permanecerá cerrado por un tiempo que aún se desconoce. “Desconozco cuánto tiempo va a estar cerrada la iglesia. No se si quitando los escombros todo se puede solucionar, no tengo ni idea. Lo que sí hay que aclarar es que todo lo que se rehabilitó está en perfectas condiciones”.

"Fue como una bomba"

Todo lo vivió en sus carnes la hermana mayor de Expiración Elisa Montero. "Estaba dentro y oímos como si fuera una bomba, enseguida vimos que el templo se movía. Fue algo horrible y pasamos miedo. Salimos corriendo", reconoce.

Anoche, los hermanos de Expiranción retiraban algunas imágenes del templo como el Santo Ángel y varios cuadros ya que se encontraba en la zona donde más arriba había caído la bóveda. El baldaquino del Santo Ángel no se ha podido retirar de la zona afectada, mientras que el resto de imágenes permanecen en sus lugares porque no hay en teoría riesgo de derrumbe en esas zonas del templo.

La cofradía ve interrumpida sus cultos. "Ahora mismo no sabemos qué va a pasar pero el templo va a estar cerrado durante un tiempo", explica la hermana mayor.