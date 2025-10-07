Cádiz rinde honores a su regidora perpetua, la Virgen del Rosario

Cádiz celebra hoy la festividad de la virgen del Rosario, patrona de la ciudad. Una jornada festiva en la que Cádiz rinde honores a su regidora perpetua. En unas horas se celebrará la función votiva , presidida por el obispo Monseñor Rafael Zorznoza y asistida por el Cabildo Catedral, en la que el alcalde renovará el voto de la ciudad.

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cádiz saldrá Bajo Mazas hacia la iglesia de Santo Domingo para asistir a la celebración de la Solemne Función del Voto a la Patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario.

El Ayuntamiento de Cádiz va a realizar una iluminación extraordinaria en la calle Sopranis para la ocasión. A través de la delegación de Fiestas, se van a poner varios puntos de luz que realzarán el paso de la Patrona por esta vía y que se suman a todos los exornos que son puestos por el Ayuntamiento a lo largo del recorrido.

La procesión de la Patrona saldrá de Santo Domingo a las seis y media de la tarde, donde se prevé que esté de vuelta a las diez de la noche. La salida mantendrá el mismo recorrido que ha venido realizando en los últimos años. Hay que recordar que en 2024 la lluvia impidió la salida de la Patrona a las calles de Cádiz.

horario y recorrido de la procesión

La procesión mantiene el recorrido de años anteriores. Así, saldrá de la iglesia de Santo Domingo a las 18:30 horas, y seguirá el siguiente itinerario: Compás de Santo Domingo, Plocia, San Juan de Dios, Avenida Cuatro de Diciembre de 1977, Sánchez Barcáiztegui, Manzanares, Cobos, Catedral, Pelota, San Juan de Dios, Sopranis y de nuevo Compás de Santo Domingo. Será a la vuelta, por Sopranis cuando se espera una vez más la petalada a la Virgen antes de su regreso a su santuario por esa calle engalanada para la ocasión por los jóvenes de la archicofradía. La recogida está prevista poco después de las 22:00 horas.

Como es habitual abrirá el cortejo la banda de cornetas y tambores Rosario de Cádiz, seguida de representación de todas las hermandades de la ciudad y autoridades políticas, civiles y militares. El paso de la Virgen irá acompañado una vez más por la banda de música Maestro Dueñas de El Puerto. Juan Pidre y José David Martín Santana serán los encargados de dirigir a los cargadores en esta jornada siempre tan especial.

Como detalles novedosos en el trabajo de este equipo es por ejemplo que se ha dispuesto estos días una mesa de recuerdos así como que se han creado unos controles de salida para los hermanos que quieran acompañar a la Virgen. Y además de engalanar de engalanar la calle Sopranis, también los jóvenes de hermandad van a realizar una alfombra de sal delante del Ayuntamiento.