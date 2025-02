Cádiz aspira a un gran proyecto en su puerto: "Esta ciudad tiene un potencial enorme"

Womack Communication Group S.L., quiere que el puerto gaditano sea mucho más, y su iniciativa, que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos, busca revolucionar la ciudad de Cádiz. Avalada por el éxito de las dos ediciones del Sout Series Festival que se ha celebrado en tierras gaditanas durante los dos últimos años y que aspira a «ser vitalicio», tal y como reconoce el CEO de la empresa José Carlos Conde.

«Atlantic Experience & Auditorium»: un recinto cultural y de ocio, de 20.000 metros cuadrados, que tomará forma en la parcela Z12 del muelle Reina Sofía de la dársena Comercial del Puerto de la Bahía de Cádiz.

«Estamos muy ilusionados con la iniciativa. Creemos que Cádiz tiene muchas posibilidades de crecimiento y ponerse en línea de otras grandes ciudades andaluzas por las enormes capacidades que tienen tanto Cádiz como su provincia», reconoce Conde. ¿Cómo ha acogido la Autoridad Portuaria el proyecto? «Muy bien. Comenzamos a mantener contactos duante el South Series. Somos conscientes de la remodelación del puerto a futuro y tras consultar al ente porturario y al Ayuntamiento entendimos la posibilidad de crear este proyecto en la parcela que se nos presenta y con los estudios de demanda y los arquitectos entendemos que el proyecto es ideal en el puerto de Cádiz. Llevamos trabajando desde la primavera pasada y la acogida ha sido muy buena«, explica el dirigente de la empresa.

Un auditorio, un recinto cultural y un gran espacio museístico que será convertido en centro de interpretación del Atlántico. Casi nada. Queda por delante mucho pero la sensación es que la empresa ya lo tiene todo atado a la espera de avanzar en el proyecto. «De la mano de fondos de inversión extranjeros especializados en proyectos de este tipo hemos encontrado una financiación de unos 30 millones de euros, de los que unos 24 son de toda la obra y la ingeniería que conlleva. Los estudios de demanda que hemos realizado estiman que en el espacio museográfico podremos recibir unos 500.000 visitantes en el primer año hasta los 800.000 en los años siguientes. Aquí entendemos el turismo de la propia ciudad de Cádiz y los cruceristas«, explica José Carlos Conde.

Un plató de cine en la ciudad

La aspiración de la empresa es que este centro cultural y de ocio acoja eventos de todo tipo y que Cádiz sea más que nunca un espacio cinematográfico. «Respecto a los eventos se creará un auditorio para eventos de todo tipo, por ejemplo musicales que hoy en día no pueden venir a la ciudad, y un espacio para platós de rodajes que no existen en Andalucía. Madrid los tiene pero lugares como Sevilla y Málaga no. Cádiz podría ser la primera ciudad andaluza en tener un plató de este tipo que sería un polo de atracción para proyectos audiovisuales«, destaca el CEO de la empresa promotora que añade: »Cádiz puede ser una ciudad candidata a grandes eventos internacionales, en competición con Sevilla o Málaga. Esperamos una índole de un centenar de eventos anuales de todo tipo. La flexibilidad del auditorio permite estar en el circuíto de conciertos 'indoor' durante todo el año«, destaca.

Lo más importante, los plazos. A la espera de que el Puerto de Cádiz avance en su remodelación y que la terminal de contenderos termine de ser una realidad y permita liberar espacios. «El puerto se está modernizando con una nueva urbanización y el plazo que nos han comunicado es que hasta finales de 2026 no podríamos comenzar las obras, por lo que en mediados de 2028 vería a la luz todo el proyecto».