Las agresiones a médicos, el nuevo hospital de Cádiz y retos de los profesionales en las diferentes áreas sanitarias

La doctora Felicidad Rodríguez Sánchez ha visitado los estudios de COPE como nueva presidenta del Colegio de Médicos de Cádiz para hablar de la nueva Junta Directiva, todo el trabajo que tienen por delante en los continuos cambios tecnológicos y en los pacientes y que emprende con ilusión.

Rodríguez Sánchez habla además de lo preocupante que sigue siendo el incremento de casos de agresión a médicos y personal sanitario, y que no se tengan en cuenta las agresiones verbales y los insultos, también ha opinado sobre el nuevo hospital de Cádiz y la necesidad que tiene la capital de ha tener este centro de referencia.

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ), presidida por la Dra. Felicidad Rodríguez Sánchez, ha tomado posesión administrativa durante el Pleno celebrado la pasada semana. Además de la Dra. Rodríguez Sánchez como Presidenta, los integrantes de la nueva Junta que estará al frente de la institución durante los próximos cuatro años son los Dres Antonio Ares Camerino, Julián López Álvaro y Antonio Salat Martí como Vicepresidentes. La Dra. Mª Carmen Sebastianes Marfil es la nueva Secretaria General mientras que la Dra. Pilar Moreno Paredes ejerce como Vicesecretaria.

Las diferentes vocalías están representadas por los Dres. Antonio García Navas, al frente de la sección de Médicos de Atención Primaria; la Dra. Josefa Luisa Ortega García, que continúa como Vocal de Medicina Hospitalaria, y el Dr. Julio Infante Duréndez, quien se suma a la Junta en esta nueva etapa como representante de los Médicos de Ejercicio Privado.

En las secciones de Médicos en Formación de Especialidad y de Médicos Jubilados se incorporan la Dra. Blanca Pizarro Fargallo y el Dr. Antonio Lorenzo Peñuelas, respectivamente. La Dra. Beatriz Alonso GIl accede como vocal de Médicos en Promoción de Empleo; el Dr. Manuel Ángel Gracia Romero, como representante de los Médicos de Administraciones Públicas, y la Dra. Ana Santaella García, como vocal de Médicos Tutores y Docentes.

La Delegaciones Territoriales cuentan con nuevos responsables y así la Dra Carmen Fidalgo Campaña está al frente de la sede de la Bahía de Cádiz, mientras que a cargo de las sedes territoriales del Campo de Gibraltar y de Jerez-Sierra están los Dres. David Deblas Sandoval y Alfredo Michán Doña.

Asimismo, la Junta Directiva del COMCADIZ, a propuesta de la presidenta, ha nombrado en este mismo Pleno distintas asesorías de área, que tienen como referentes a los Dres. María Gutiérrez Márquez (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo-PAIME), Juan Manuel García-Cubillana de la Cruz (Cooperación Internacional), Sebastián Quintero Otero (asociaciones de pacientes), Antonio José Bascuñana Quirell (acción social), José Mª Ruiz Tudela (coordinación con las ONGs y Voluntariado) y Amalia Moreno Fraile (estrategias de igualdad).

El proceso electoral que se abriera el pasado 19 de agosto culminó con la presentación de la única lista conjunta encabezada por la Dra. Felicidad Rodríguez y que ya ha jurado sus cargos.