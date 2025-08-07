75 años ofreciendo productos de calidad y buen servicio

Hablamos en Mediodía COPE Provincia de Cádiz con "Grupo La Rotta" en Rota, una empresa familiar con una larga trayectoria en la elaboración de productos de calidad y ofreciendo un magnífico servicio en sus cafeterías y catering y la celebración de su 75 aniversario con un sorteo en el que un único ganador se llevará todos los premios valorados en 16.000€ entre los que se encuentran un viaje a Nueva York, una moto, televisor, bicicleta, experiencias, productos gourmet y muchos premios más de empresas de Rota, con lo que se ha querido de esta forma fomentar la promoción y agradecimiento al comercio local.

Sorteo San Antonio

El obrador San Antonio panadería y repostería artesanal con una amplia variedad de productos que comenzaron como una pequeña panadería en 1950 y han crecido hasta incluir las cafeterías, El Bucarito donde cuentan con ganadería propia, con la que se elaboran quesos, chacinas y jamones y el cultivo propio de cereal o el garbanzo por ejemplo y ConBocados Catering donde cada evento o celebración se cuidan al detalle para hacerlo inolvidable y disfrutar del mejor servicio y productos e ideas inigualables.

Elena Ruiz, directora de marketing de Grupo La Rotta nos habla de la empresa y de la celebración de su aniversario con un sorteo entre sus clientes que incluye experiencias únicas y productos muy atractivos.

Fundada en 1950, Obrador San Antonio se ha convertido en una referencia panadera y respostera. Sus panes se preparan de forma tradicional con masas madres naturales, las mejores harinas, largas fermentaciones, horneados cuidados y mucha vocación por el fascinante mundo del pan, al que se impregna sabores y texturas únicas con el olor a pan recién hecho de toda la vida.

San Antonio

Deliciosos pasteles, chocolates, bombones y tartas se hacen realidad, diariamente, en el obrador de pastelería, gracias al equipo de maestros pasteleros. No es tarea fácil elegir entre los más de 40 tipos de amasados, entre los que se encuentran los panes especiales de espelta, centeno, con semillas, quinoa, curry, payés, bolla gallega, aceitunas negras, tomillo y orégano, pipas de calabaza y pasas y sus 20 tipos de picos y tostas que se elaboran diariamente, usando métodos e ingredientes naturales, sin aditivos, sin colorantes ni conservantes artificiales.

El Bucarito

Puedes disfrutar de sus productos en cualquiera de sus tres tiendas en Rota o en las dos de Costa Ballena pero si vives lejos, entra en la página web y mira una relación de productos que poder obtener cómodamente junto con tu pedido online de El Bucarito. https://elbucarito.es/commerce/