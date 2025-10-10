100x100 Unidos se presenta como nueva fuerza política para dar voz a la provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz cuenta desde hoy con una nueva formación política que aspira a llevar su voz a todas las instituciones autonómicas y estatales. Se trata de 100x100 Unidos, un proyecto de carácter municipalista que fue presentado oficialmente este jueves en la terraza del Hotel Spa Cádiz Plaza, en un acto que congregó a numerosos simpatizantes, representantes políticos y medios de comunicación.

El presidente de la formación, Francisco Javier Vidal, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de La Línea y vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz por La Línea 100x100, fue el encargado de presentar esta iniciativa que, según sus palabras, nace con la vocación de ser “el instrumento con el que se oiga con fuerza la voz de los gaditanos y gaditanas en las instituciones donde se decide el presente y el futuro de Cádiz”.

00:00 Volumen Descargar Juan Franco, alcalde de La Linea de la Concepción

100x100 Unidos ya tiene presencia en una veintena de municipios de la provincia, entre ellos La Línea de la Concepción, Los Barrios, Algeciras, Tarifa, Barbate, Conil, Medina Sidonia, San Fernando, El Puerto de Santa María, Jerez, Chipiona, Sanlúcar, El Bosque, Benaocaz, Arcos de la Frontera y Ubrique. “Continuamos formando distintos equipos de trabajo en otras localidades”, explicó Vidal.

El acto contó con la presencia de alcaldes y representantes de distintas formaciones localistas, como Juan Franco (La Línea 100x100), Miguel Alconchel (Los Barrios 100x100), Luis Mario Aparcero (Unidos por Chipiona) y Olivia Venegas (Ciudadanos), entre otros.

Durante su intervención, Vidal destacó que 100x100 Unidos se define como una formación “sin ideología, con seriedad, moderación, diálogo y sentido común”, y confirmó que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas. “Creemos que es momento de actuar, de dar un paso al frente, no solo reclamando lo que es justo para esta provincia, sino yendo directamente a por ello si los gaditanos depositan en nosotros su confianza”, afirmó.

Entre los principales problemas que la formación pretende abordar se encuentran la falta de infraestructuras, el deterioro de las existentes, el avance en la vertebración territorial, el narcotráfico y los altos índices de desempleo. “El desarrollo de la provincia de Cádiz es también el desarrollo de todos sus municipios”, subrayó Vidal.

Desde 100x100 Unidos se reivindica la experiencia de los partidos localistas que ya gobiernan en varios municipios gaditanos. “Con esta experiencia acreditada estamos armando todo un movimiento con el que irrumpir en un panorama político enfrentado y aislado de los problemas reales de la gente”, señaló el presidente.

“La provincia de Cádiz es la única ideología de 100x100 Unidos”, insistió Vidal, quien defendió la independencia y autonomía de las formaciones localistas frente a los partidos tradicionales, “siempre sujetos a los intereses de sus líderes nacionales”.

La formación también presentó su Ejecutiva, compuesta por Celia Rico (vicepresidenta), Andrés Maderal (secretario de Política Institucional), Laura Román (secretaria de Igualdad), Germán Braza (secretario de Organización) y Yolanda Fernández (secretaria de Administración).

El próximo gran hito será el congreso constituyente, previsto para febrero de 2026, en el que se definirá el programa electoral y se elaborará la candidatura al Parlamento andaluz. “Queremos despertar de nuevo la ilusión en los gaditanos”, concluyó Vidal.

Además, se presentó la página web oficial del partido, www.100x100unidos.es, junto a sus perfiles en redes sociales y un vídeo que resume las claves de este “ilusionante” movimiento que despega en la provincia de Cádiz.