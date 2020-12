Vizcaíno: "Quiero que el nuevo año nos traiga la permanencia con Carranza lleno"

Un 2020 marcado con oro y brillantes en el Cádiz CF. No hay duda, este año pasará la historia de la humanidad por muchas razones, la mayoría negativas por la pandemia del coronavirus, pero en el club cadista el año que se va ha sido el del retorno a Primera División.

Como es tradición, el presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, ha hecho balance del año y de los retos que quedan por venir en 2021. Análisis en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz en los que ha destacado la importancia de lo logrado.

Del año que se va queda el ascenso a Primera que por desgracia fue sin público. "Lo he dicho muchas veces el fútbol ahora mismo está huérfano. No es fútbol, es otra cosa. Es un sector necesario porque da de comer a mucha gente y no podemos parar, pero esto está muy descafeinado. Es incluso aburrido por momentos. Espero que el 2021 nos traiga público a los estadios, incluso para que nos chillen o protesten".

El presidente cadista destaca que no haya vacaciones en Navidad y que los partidos continuen. "El parón de Navidad tenía poco sentido. Los primeros partidos tras las vacaciones tenían consecuencias físicas. Este año nos hemos tenido que amoldar a la situación del coronavirus que estamos pasando. El hecho de que la Navidad pudiera disfrutar del fútbol sería algo bueno pero con el COVID no se puede. Lo importante es que los calendarios se agilicen y destensen, sobre todo con los compromisos internacionales. Es bueno concentrar partidos en estas fechas".

La Junta de Accionistas

Sobre la Junta de Accionistas. "La ampliación de capital supone que seguimos creciendo y avanzando. Tenemos un proyecto de remodelación de la ciudad deportiva de El Rosal. Serán los accionistas los que aportemos ese capital con la tranquilidad que las cosas se están haciendo bien".

Vizcaíno desvela que "queremos ampliar El Rosal y para que ese crecimiento no implique una merma en la capacidad deportiva de la entidad y no salga del propio presupuesto".

"Es un paso más para la profesionalización del club, eso conlleva a todos los ámbitos del club", explica Vizcaíno sobre la remuneración de los cargos del Consejo de Administración. "Venimos al Cádiz a pagar la deduda, la hemos pagado entera. Luego a hacer inversiones en jugadores como hemos hecho y también en la ciudad deportiva. Nuestros ratios de endeudamiento son mímimos respecto a otros clubes. Estamos haciendo un club creíble, solvente y profesional. Nuestro crecimiento no está basado en los abonos y ni en los abonados como han hecho otros clubes.

Estabilidad institucional

Respecto a la situación institucional del club, el presidente cadista quiere dejar al margen los problemas con Quique Pina y Enrique Zarza. "Siempre he mantenido y mantendré que esos conflictos no va a afectar al Cádiz CF. Siempre hemos mantenido el club al margen y lo haremos. Lo que cada uno en función de su interés y que le importe poco el club es un problema de cada uno. Lo mio es trabajar por y para el Cádiz CF".

Pina y Zarza quieren impugnar los acuerdos tomados en la Junta de Accionistas. "Ellos tienen intereses comúnes y lo veo lógico. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Repito que Quique Pina es pasado, Zarza respresenta a una sociedad aunque entró en la Junta representando a otra persona. Él defiende unos intereses en los que no estoy de acuerdo. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio".

La permanencia

Cuestionado por el objetivo del Cádiz, Vizcaíno resalta que no hay otro que la salvación. "El que crea que no vamos a sufrir no conoce la Primera División. Estamos haciendo una temporada de sobresaliente, compitiendo contra todos los equipos. Hemos tenido mejores y peores momentos, pero la nota es muy alta. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que este Cádiz está consiguiendo".

"Alguno pensaba que tras ganar al Barcelona íbamos a ganar La Liga", apunta el sevillano. "Tenemos que seguir creyendo en lo que somos y en la forma de jugar que tenemos. Hay plantilla para conseguir la permanencia costándonos muchísimo trabajo porque somos un recién ascendido y el cuarto presupuesto más bajo de la categoría. Eso no quiere decir que la plantilla no sea mejorable".

Mercado de fichajes

Llega la venta de fichajes y Vizcaíno sabe que el equipo necesita refuerzos. "Sobre las posiciones a refozar lo tiene que decidir el entrenador. Para que lleguen otros jugadores tienen que salir y si eso pasará como en algún caso llegará. En función de la salida se decidirá quien viene. Creo en todos los jugadores del Cádiz porque todos tienen nivel. Si alguno saliera se decidirá cuál será su sustituto. Obviamente los que han jugado poco tienen muchas posibilidades de salir".

"Estamos en la misma situación del verano y en la que están todos los clubes. El mercado de invierno es mucho más corto y va a ser igual de atípico que en verano. A los clubes le han ajustado el presupuesto, a nosotros también pero en menor medida", explica.

Relación Vizcaíno - Cervera

Sobre cómo se encuentra ahora su momento con el entrenador, el presidente deja entrever que no es ni mucho menos malo. "Nunca me he llevado ni bien ni mal con Cervera. La relación es la normal entre presidente y entrenador, cada uno mira por el bien del club desde su posición. Los dos somos exigentes. Él ha hecho un gran trabajo por conseguir los objetivos, yo, modestamente, también creo que lo he hecho. Siempre podremos tener pareceres distintos pero pensamos en lo mejor del Cádiz CF".

"Nos hizo daño el azúcar de ganar a Madrid y Barcelona"

El Cádiz ganó a los dos más grandes. "Es una satisfacción distinta ganar a Madrid y Barcelona pero el azúcar de esas victorias nos hizo daño. No podemos perdernos en los comentarios sobre esas victorias. No me gustó ese azúcar, tenemos que asimilar que nuestro camino es el trabajo y el esfuerzo como animales, dejándonos la última gota de sangre en el campo para conseguir el objetivo".

"Tenemos que pensar solamente en la permanencia y conseguirla, ese es el reto".

Retos para el 2021

Y para el año nuevo, Vizcaíno quiere un mayor crecimiento del club. "El 21 es mi número y me encantaría conseguir la permanencia con el estadio lleno de aficionados. En segundo lugar quiero que el proyecto se consolide y sea el año de la estabilidad en todos los sentidos. Va a haber sorpresas en 2021 que iremos avanzando".

"Me encantaría parecerme cada vez más a Manuel Irigoyen como presidente del Cádiz CF", concluye.