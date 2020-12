Cádiz - Valladolid: Un punto para reencontrar el camino (0-0)

Si no se puede ganar, al menos no pierda. El tópico del fútbol deja claro que muchas veces un empate no es nada malo, más aún si sumas tres derrotas consecutivas y el empate llega ante un rival directo.

El Cádiz no pasó del 0-0 frente al Real Valladolid. Los amarillos no estuvieron mal, de hecho en la segunda mitad ofrecieron un juego acorde a lo que se busca y se requiere de un equipo limitado en cuanto a calidad pero generoso en el esfuerzo y la entrega. El empate no deja mal sabor de boca viendo lo complicado que es ganar en Primera.

Un tiro al larguero del cuadro visitante fue lo más claro de un partido con más oportunidades amarillas. Negredo y Lozano casi marcan en la primera mitad y Espino tuvo el gol de la victoria en el útlimo suspiro. Todo ello en un partido con Fali de nuevo en el centro del campo y siendo el mejor con diferencia de los suyos.

Cervera, satisfecho

Más o menos satisfecho. Álvaro Cervera sabe que el camino para la reconstrucción del equipo pasa por sumar y no encajar goles, dos premisas que logró ante el Real Valladolid en un partido con dos partes bien diferenciadas.

"En la primera parte hemos jugado como solemos hacer pero ellos han sido mejores porque tenían facilidad para estar en nuestra área. En la segunda parte hemos cambiado cosas, el juego directo para coger las segundas jugadas. No me ha gustaod la primera parte aunque hemos tenido dos ocasiones claras pero la segunda si me ha gustado. Hemos sacado centros buenos aunque no hemos tenido ocasiones claras", explicaba el entrenador cadista.

Cervera tiene claro que el camino a seguir es el de la segunda mitad. "El partido debe ser más parecido a lo que ha sido la segunda. Seguimos haciendo muchas cosas de las que hemos hecho siempre y yo que soy el responsable veo que esas cosas no valen y hay que cambiarlas. En el cambio viene el riesgo. En la segunda parte hemos defendido bien y no hemos pasado apuros".

��️ Fali: "Ha sido un año difícil, que se vaya ya y nos podamos recuperar para el 2021. Intentaremos superar esto entre todos y mirar hacia adelante, que la vida son dos días" pic.twitter.com/x13ipfzS0J — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 29, 2020

«Fali ha estado sensacional»

El entrenador se quedaba con la mejoría del equipo. "Hay que ir aprendiendo, yo el primero, aprender que en Primera hay ciertas cosas que el rival no falla y que tienes que acertar tú. Hemos dejado la portería a cero sin pasar demasiados apuros salvo la jugada del larguero. La primera mitad es de un equpo superior a otro y la segunda igualada y más cerca para nosotros", destacaba el técnico amarillo.

Cuestionado por Fali, Cervera destacaba el gran encuentro del valenciano. "Ha estado sensacional, muy bien. Necesitamos ese tipo de centrocampistas, quizás no juegue tan bien al fútbol como otros pero hace un trabajo importantísimo. Me gusatría un Fali que jugara bien al fútbol pero eso lo tienen los grandes equipos. Que se recupere Jose Mari es una buena noticia y ya pensaremos qué hacer. Los famosos extremos que tanto nos han dado en Primera son jugadores perdidos que tienen pocos balones", explicaba sobre los jugadores de banda.

