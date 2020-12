El coronavirus vuelve a aparecer en el Cádiz CF

Contratiempos en el Cádiz CF un día antes de jugar en el Estadio Ramón de Carranza frente al Real Valladolid. A la dinámica negativa de las últimas jornadas, tres derrotas seguidas, se ha sumado la aparición de casos de coronavirus en la plantilla cadista.

El propio Álvaro Cervera lo ha reconocido en la rueda de prensa de previa. “No hemos podido entrenar hoy. Tenemos un problema con el tema del Covid. Mañana están citados todos a las siete y veremos quién puede y quién no puede estar. Hay algún jugador que ha dado positivo y que le tienen que hacer pruebas de PCR. Ahora mismo toda la plantilla se está haciendo pruebas y mañana veremos con cuales podremos contar”, informaba el técnico cadista.

También añadía que con los que seguro que no pueden contar son “con Sergio que está con el Covid, con Luismo, Augusto que está lesionados. Luego ha hay varios que han entrenado, han dejado de hacerlo por el Covid al dar positivo, luego han dado negativo y han entrenado. Ahora están haciendo pruebas y hasta mañana no lo sabremos”.

Un problema añadido al tratarse justo del día antes del choque, en el que Cervera explica que “es el momento en el que hablas del equipo contrario, en el que entrenas a tu equipo con respecto al contrario, a balón parado, etc. Y hoy no lo hemos podido hacer. Ahora mismo, el que yo no sepa con qué jugadores puedo contar, pues claro que trastoca”.

⚽️ El equipo trabaja por última vez antes del #CádizRealValladolid#VamosCádizpic.twitter.com/cfz3hJU5AQ — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 28, 2020

Posibilidad de suspensión

Cervera no esconde la posibilidad de que se pueda suspender el partido de mañana frente al Real Valladolid. "Estamos pendiente de los resultados de los test de coronavirus en la plantilla. Desconzco como está la situación y la normativa".

El entrenador apunta que “imagino que hasta que no salgan los resultados de las PCR de ahora no sabremos nada. Nosotros hemos llegado esta mañana para entrenar y se ha paralizado todo. Nos han dicho que a las 11:30 nos iban a hacer PCR y hasta que no salgan los resultados no se tomará una decisión. Esperemos que todos los que han dado positivo en antígenos, den negativo en PCR y esté todo normal. Pero si hay varios casos veremos lo que se puede hacer, si se juega con los jugadores que hay o existe otra posibilidad. Eso ya no lo sé”.

Añadía que “no sé cómo está el protocolo. Si la suspensión es algo que se pueda pedir o si te la tienen que dar. Lo que espero es que los PCR que están haciendo ahora salgan bien y si no salen bien, alguien me tendrá que explicar las posibilidades que hay. Yo solo no puedo tomar la decisión”.