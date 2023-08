"El Trofeo Carranza es un signo diferenciador de Cádiz, su provincia y el fútbol nacional"

Con su flema habitual, Roberto Gómez atiende la llamada de COPE a unos días de ser el encargado de pregonar la edición 69 del Trofeo Carranza. Acto del pregón que tendrá lugar este domingo a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Cádiz.

"Hace cinco años Manuel Vizcaíno en Madrid me pidió que hicira el pregón. Yo he hecho cantidad de coberturas del torneo, desde los años ochenta con muchos compañeros como Theo Vargas, Joaquín Durán...etc. Cuando el presidente me lo propone muere Michael Robinson y lo idea es que lo hiciera el hijo, posteriormente fue el Trofeo femenino y lo hizo Mónica Marchante y posteriormente Jose Yélamo que, como me dijo Vizcaíno, estaba y está de moda en La Sexta. Y ya este año en las jornadas que organizó el Cádiz en marzo ya le dije a Vizcaíno que me tocaba a mi", reconoce entre risas. "He estado cinco años esperando pregonar un Trofeo que me gusta mucho".

El pregonero resalta la importancia del torneo gaditano. "Hay muchos pregones pero el del Trofeo me hace mucha ilusión. Venir al Carranza siempre ha sido un premio para muchos equipos, ahora el fútbol ha cambiado mucho pero tenemos que potenciarlo. El Trofeo es un signo diferenciador de Cádiz, su provincia y del fútbol nacional. Esto no puede ser un torneo más. Ha sido el torneo de verano más importante de España y lo sigue siendo. El Trofeo ha sido un acontecimiento mundial y tenemos que concienciarnos de lo que supone y que el Cádiz es un representante y embajador del torneo".

Sobre el Cádiz CF, Gómez espera que "el equipo dé un paso adelante y que vengan fichajes importantes. Está el mercado muy parado pero es verdad que Vizcaíno tiene que fichar más jugadores. Es muy importante mantenerse en Primera División pero hay que seguir dando pasos adelantes".