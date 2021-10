El Tertulión de COPE Cádiz: Dura derrota cadista ante el Espanyol

El partido del Cádiz CF ante el Espanyol fue una muestra más de que el equipo amarillo no carbura. El nivel de determinados jugadores sigue estando lejos de lo que se les ha visto, y de los nuevos, salvo Alarcón y Haroyan, el resto poco o nada está aportando hasta el momento. Un Cádiz que sin hacer un partido malo, vio como el rival con muy poquito se llevaba el partido, los tres puntos, la sensación de superioridad y el toque a la moral cadista. Un conjunto que deja debilitado a un Cádiz que debe resetearse cuanto antes.

Porque el Cádiz y su entrenador, Álvaro Cervera, saben cómo encontrar el camino de la victoria. No está tan lejos si equipo recupera su identidad, empezando por defender un córner en condiciones y no regalándolo en el último segundo de la primera parte. Seguido de ser más compacto y tener una capacidad ofensiva que se le vio la pasada temporada con menos armas. No es normal el poco o nulo daño que este equipo hace en el área rival. Se muestra como un conjunto inocente que da dosis de una impotencia abismal.

Y todo ello sabiendo que Cervera lo intentó y puso lo mejor que tenía en el campo. Saliendo con un 4-1-4-1 el equipo amarillo empezó bien, robando y llegando al área pero sin crear peligro. El Espanyol con muy poco y un RDT fuera de todo nivel ponía en aprietos a Conan Ledesma. La segunda parte dejó un Cádiz volviendo al 4-4-2, más ofensivo pero con el mismo daño arriba que el pescado en blanco al estómago. Nada.

El equipo tiene que reconducir la situación desde la calma y la tranquilidad, y sobre todo desde la creencia del estilo. Sería un error brutal volverse locos precisamente en este momento.

